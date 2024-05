Warhammer 40,000: Space Marine II -Buch enthüllt jede Menge Details über das Spiel

HQ

In einem 24-minütigen YouTube-Video bekommen wir tonnenweise bisher unbekannte Details aus dem kommenden Warhammer 40,000: Space Marine II zu sehen. Dies ist der Person hinter dem Account zu verdanken, die auf das noch nicht veröffentlichte Buch The Art and Making of Warhammer 40K: Space Marine II gestoßen ist, das wir im Video zu sehen bekommen.

Die große Enthüllung ist, dass Warhammer 40,000: Space Marine II einen Multiplayer-PvP-Modus mit Marine-gegen-Marine-Kämpfen enthalten wird. Dieser Spielmodus wurde von Saber Interactive noch nicht offiziell angekündigt. Das Video zeigt auch verschiedene Waffen, Autos, andere Fahrzeuge, verschiedene Objekte sowie die Bosse und Feinde des Spiels.

Das Artwork and Making of Warhammer 40K: Space Marine II ist Teil der Collector's Edition, aber es ist nicht bekannt, wie der YouTube-Kanal auf eine Kopie gestoßen ist, ist unklar. Warhammer 40,000: Space Marine II wurde im vergangenen November verschoben und Anfang Dezember wurde ein neues Veröffentlichungsdatum enthüllt, nämlich der 9. September 2024.