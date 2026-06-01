Warhammer 40,000: Space Marine II bestätigt neue Klasse, die nächstes Jahr hinzugefügt wird

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Unter Rückblicken auf frühere Patches und einige Details zu den nächsten Updates hat Warhammer 40,000: Space Marine II einige Inhalte aus Jahr 3 angeteasert. Da der September nun noch ein paar Monate entfernt ist, wird das Spiel bald in sein drittes Jahr mit zusätzlichen Inhalten gehen, und wie in den Jahren zuvor verspricht Saber Interactive viele Gratisangebote, kostenpflichtige Kosmetika und mehr.

Insbesondere als der einzige große Spoiler, den wir für Jahr 3 bekommen, wird uns gesagt, dass eine neue Klasse enthalten wird. Die neue Klasse für Warhammer 40,000: Space Marine II erscheint in der ersten Hälfte des Jahres 2027 und wurde "von der Community sehr gefragt." Weitere Details dazu gibt es im Mai-Community-Update nicht, aber online kursieren bereits Spekulationen.

Wie bei jedem Online-Spiel ist das Ökosystem von Warhammer 40,000: Space Marine II eine heikle Sache, weshalb es so lange dauern kann, eine neue Klasse hinzuzufügen. Das Techmarine wurde zum Beispiel erst in diesem Jahr hinzugefügt.

Es gibt eine Vielzahl neuer Klassenoptionen, aus denen Saber Interactive wählen kann. Aber die beliebtesten Optionen scheinen ein Apothecary Biologis zu sein, was eine neue Space Marine-Klasse sein könnte, die sich auf Heilung konzentriert, ein Chaplain, ein sehr eifriger Space Marine, der darauf achtet, dass alle nach den Regeln des Codex Astartes spielen. Es gibt auch die Option eines Judiciar, der ein großartiger Nahkampf-Marine sein könnte. Im Grunde sind wir sicher, dass es viele Fans geben wird, egal was Saber ankündigt.