Warhammer 40,000: Space Marine II bekommt nächsten Monat Space Wolves und Imperial Fists

HQ

Auch wenn die Fortsetzung von Warhammer 40,000: Space Marine II diesen Monat angekündigt wurde, bedeutet das nicht, dass das Spiel 2024 zurückbleiben wird. In einem neuen Beitrag erklärt Saber Interactive, dass Warhammer 40.000: Space Marine III noch Jahre entfernt ist und dass niemand aus dem Team von Space Marine II umgestiegen ist.

Als Beweis dafür enthüllt Saber im Community-Update vom März, was wir in Patch 7.0, auch bekannt als das Trygon-Update, bekommen. Space Wolves werden der neue DLC im neuesten Chapter Pack anführen, in dem du alle deine Marines und einige deiner Waffen mit ihren Rüstungen anpassen kannst.

Und wenn ihr ein defensiver Heavy-Spieler seid, könnt ihr diese Klasse im neuen Champion-Pack mit imperialen Faust-Insignien schmücken. Es gibt eine neue PvE-Mission, in der ihr es mit dem neuen Tyraniden-Schrecken Trygon aufnehmen könnt, und private PvP-Lobbys werden ab Mitte April, wenn der Patch erscheint, endlich verfügbar sein.

Spielst du immer noch Space Marine II?