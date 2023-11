HQ

Als Saber Interactive auf dem Summer Game Fest das Koop-Gameplay von Warhammer 40,000: Space Marine II zeigte, wurde uns gesagt, dass das Spiel "diesen Winter" erscheinen würde. Alex war nicht der einzige, der davon verwirrt war, so dass die Entwickler kurz darauf klarstellen mussten, dass dies Anfang 2024 bedeutete. Das wird leider nicht mehr der Fall sein, aber es gibt auch gute Nachrichten.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Herausgeber von Focus Entertainment sagen, dass Warhammer 40.000: Space Marine II auf die zweite Hälfte des Jahres 2024 verschoben wurde. Es hört sich jedoch so an, als müssten wir nicht auf den nächsten November oder ähnliches warten, denn das Statement verrät auch, dass das Veröffentlichungsdatum bei den The Game Awards am 8. Dezember (dem 7. Dezember amerikanischer Zeit) bekannt gegeben wird. Ich bezweifle stark, dass sie das tun würden, es sei denn, das Spiel sollte im nächsten Sommer erscheinen, also könnten wir über Juli oder August sprechen, wenn ich raten müsste.