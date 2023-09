Warhammer 40,000: Space Marine 2 wird dich härter fordern, wenn du gut abschneidest

HQ

Während unserer Zeit in Köln zur Gamescom 2023 hatten wir die Gelegenheit, Warhammer 40,000: Space Marine II auszuprobieren. Wir haben kürzlich eine Vorschau auf unsere Erfahrungen mit diesem Spiel veröffentlicht, aber um das Ganze zu ergänzen, haben wir uns auch mit Oliver Hollis-Leick, dem Creative Director von Saber Interactive, getroffen, um mehr über diese Action-Fortsetzung zu erfahren.

Während dieses Interviews haben wir Hollis-Leick gefragt, wie die Entwicklung mit der Machtfantasie umgegangen ist, ein tödlicher Space Marine zu sein.

Hollis-Leick sagte: "Wir haben einen der furchterregendsten Krieger in der Warhammer 40.000-Galaxie, also brauchen wir einen ebenso furchterregenden Gegner. Es geht also darum, das Gefühl auszubalancieren, mächtig genug zu sein, um mit einem Schritt durch Hunderte von Feinden zu waten, aber auch nicht das Gefühl zu haben, dass es zu einfach ist. Wir haben also großartige Waffen wie das Kettenschwert und das Bolzengewehr, ein paar nette Granaten, gemischt mit dem alten Hieb und Hack des Nahkampfs."

Im Anschluss daran haben wir nach dem Schwierigkeitsgrad des Spiels gefragt und wie dieser innerhalb von Space Marine 2 präsentiert und angeboten wird.

Hollis-Leick fuhr fort: "Ähnlich wie in World War Z hat man seine Schwierigkeitsgrade, aber innerhalb dieser Klammern gibt es ein Spektrum, durch das der KI-Regisseur einen führen kann. Es geht also immer darum, wie gut Sie mit der Bedrohung umgehen. Wenn es dir gut geht, wird es dich härter fordern, und wenn du es schwierig findest, wird es ein wenig nachlassen. Es sind also wirklich deine Klammern."

Ihr könnt euch das vollständige Interview unten ansehen, um zu erfahren, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für Warhammer 40,000: Space Marine II ist und wo Titus in der Zeit zwischen den beiden Spielen war.