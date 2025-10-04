Warhammer 40,000: Rogue Trader war beim Start so fehlerhaft, weil Owlcat so ehrgeizig wie möglich sein wollte

HQ

Warhammer 40,000: Rogue Trader mag heute als großartiges CRPG angesehen werden, aber als es auf den Markt kam, wurde es dank einer Menge Fehler im Spiel heftig kritisiert. Owlcat Games räumte dies ein, aber in einem kürzlichen Interview mit PCGamesN, Executive Producer Anatoly Shestov, wurde enthüllt, dass das Team absichtlich einen ehrgeizigeren Ansatz gewählt hat, auch wenn dies mehr Bugs bedeutete.

"Wir waren ehrgeiziger, als es [mit Rogue Trader] möglich war, und deshalb haben wir ein Spiel abgeliefert, das nicht in seinem ausgefeiltesten Zustand war." erklärte Schestow. "Es waren Monate vor der Veröffentlichung, als wir beschlossen, dass das vierte Kapitel überarbeitet werden musste. Normalerweise macht man so etwas nicht in einem richtigen Entwicklungszyklus, aber die Wahl war, entweder etwas mit weniger Fehlern oder weniger Immersionspotenzial zu liefern, mit weniger "brennenden" Dingen darin. Wir als Studio haben uns entschieden, [mit mehr Bugs] zu gehen."

Owlcat nimmt die Lehren aus Warhammer 40,000: Rogue Trader und wendet sie auf Warhammer 40.000: Dark Heresy an, ein neues CRPG des Studios, das nächstes Jahr erscheinen soll. "Mit Dark Heresy - und ich verstehe, dass es dumm klingt - sind wir ehrgeiziger als zu Zeiten von Rogue Trader", sagte Shestov. "Aus meiner Sicht besteht der Unterschied darin, dass das Team genau weiß, was es erreichen will und wie es es erreichen will."