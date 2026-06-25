Warhammer 40,000: Rogue Trader verkauft 2 Millionen Exemplare, erscheint im Oktober eine neue Ausgabe

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Das Warhammer 40.000 CRPG von Owlcat Games wurde nicht zur besten Zeit veröffentlicht. Es war nicht im besten Zustand und erschien nur wenige Monate nachdem Baldur's Gate III alle daran erinnert hatte, dass CRPGs wirklich, wirklich gut sein können. Allerdings hat das Spiel durch zahlreiche Patches, DLCs und starke Mundpropaganda seine wohlverdiente Aufmerksamkeit verdient. Jetzt feiert Warhammer 40,000: Rogue Trader 2 Millionen verkaufte Exemplare.

"Abelard, verkünde, dass Warhammer 40,000: Rogue Trader mehr als 2 Millionen Exemplare auf PC und Konsolen verkauft hat! Dies ist ein enormer, bemerkenswerter Meilenstein, für den wir unserer Gemeinschaft ewig dankbar sind. Ohne Sie wäre das nicht möglich", schreibt der Entwickler Owlcat Games in einem Steam-Beitrag zur Ankündigung des Verkaufs-Meilensteins.

Wir sind jedoch nicht nur hier, um die neuesten Zahlen aus Rogue Traders Verkaufszahlen zu feiern, denn auch eine neue Edition des Spiels wurde im Rahmen dieses Spiels vorgestellt. Im Oktober werden die Spieler die erste physische Version von Warhammer 40,000: Rogue Trader in die Hände bekommen können, da die Voidfarer Edition im Oktober erscheint. Die PS5-Version kostet 49,99 £ und 59,99 £ für die Nintendo Switch 2-Version; diese neue Edition enthält ein digitales Artbook und einen Soundtrack, aber keine der drei bisher für Warhammer 40,000: Rogue Trader veröffentlichten DLCs.