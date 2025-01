Warhammer 40,000: Rogue Trader überschreitet 1 Million verkaufte Exemplare

HQ

Warhammer 40,000: Rogue Trader hat die Marke von einer Million verkaufter Exemplare überschritten. Das Spiel 2023 brachte uns ein riesiges CRPG, das im 41. Jahrtausend spielt und uns die Möglichkeit gab, unser eigener Rogue Trader zu werden und durch die Galaxie zu jetten, um allerlei Unheil und Chaos zu verursachen.

Owlcat Games kündigte den Verkaufsmeilenstein auf seinen Social-Media-Plattformen und über Steam an, wo es sich in typischer Warhammer-Manier bei den Spielern bedankt. Neben der Veröffentlichung des Hauptspiels hat Owlcat auch einen großen DLC für Rogue Trader in Void Shadows auf den Markt gebracht, der Mitte letzten Jahres veröffentlicht wurde.

Es wird auch noch eine weitere Erweiterung geben, also haltet die Augen offen. Bei der Veröffentlichung Ende 2023 wurde Warhammer 40,000: Rogue Trader wahrscheinlich unbewusst von CRPG-Fans gegen Baldur's Gate III angetreten, aber da das Interesse an Warhammer geweckt wurde und das Spiel sehr viel Spaß macht, wie wir in unserem Netzwerk-Test geschrieben haben, sind wir nicht überrascht, dass es diesen Verkaufsmeilenstein erreicht hat.