Warhammer 40,000: Rogue Trader s dritter DLC zeigt uns den größten Sammler der grimdark fernen Zukunft

Warhammer 40,000: Rogue Trader spielt größtenteils in einer Ecke des Warhammer 40k-Universums, getrennt von großen Ereignissen und Charakteren, die es dem Spieler erschweren könnten, seine eigene Geschichte zu definieren. Für die dritte DLC-Erweiterung von Owlcat lernen wir jedoch einen der berühmtesten Charaktere der Necrons kennen.

Trazyn der Unendliche, das Warhammer-Äquivalent zu Marvels The Collector, hat seine hohlgrünen Augen auf den Rogue Trader gerichtet, und wir werden in der Lage sein, seine Pläne für unsere Dynastie zu stören oder zu erfüllen.

Warhammer 40,000: Rogue Trader ist jetzt auf Steam auf der Wunschliste verfügbar. Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wir vermuten, dass es wie bei den anderen beiden Erweiterungen des Spiels irgendwann im Sommer erscheinen wird. Neben Trazyns Quest bekommen wir auch einen neuen Begleiter und eine neue Mechanik in Form von Implantaten, die unsere Art und Weise verändern können, wie wir unsere Kämpfe gestalten.