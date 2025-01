Warhammer 40,000: Rogue Trader mit einer letzten Charge von Collector's Editions

HQ

Warhammer 40,000: Rogue Trader bietet Fans eine letzte Chance, sich ein Exemplar der Collector's Edition zu sichern. Dies beinhaltet zwar keine Kopie des Spiels, aber wenn Sie einige zusätzliche Goodies erhalten möchten, um Ihr Rogue Trader-Erlebnis abzurunden, ist jetzt Ihre Chance.

Die Collector's Edition enthält eine 8-Zoll-Statue von Cassia Orsellio, dem Navigator deines Schiffes und einem der frühesten Gefährten, die du in Rogue Trader treffen kannst. Es enthält auch ein Kunstbuch sowie ein Stoffbanner, ein Stickerpaket und Ihren eigenen Handelsschein.

Auch hier ist all dieses Zeug ohne Spiel und kostet immer noch 214,99 £, wenn Sie also einen guten Batzen Geld haben, das Sie einfach nicht erwarten können, auszugeben, sollten Sie sich eines davon holen. Andernfalls hebst du dir deinen Warrant of Trade für die In-Game-Version auf.