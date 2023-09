Warhammer 40,000: Rogue Trader erscheint im Dezember

HQ

Da der Oktober mit Spielen vollgestopft ist und der November auch ziemlich voll ist, scheint es, als ob einige Entwickler jetzt Veröffentlichungen im Dezember ins Auge fassen. Eines der Spiele, das im letzten Monat des Jahres Premiere feiert, ist Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Owlcat Games hat nun bestätigt, dass es am 7. Dezember für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen wird. Dies ist ein isometrisches Abenteuer mit viel Strategie (und Online-Koop!), das von den Entwicklern selbst wie folgt beschrieben wird:

"Warhammer 40,000: Rogue Trader ist ein isometrisches, rundenbasiertes Rollenspiel, in dem die Spieler zu einem der am meisten verehrten Freibeuter-Leerenschiffkapitäne der Galaxis werden. Im Dienste des Imperators und des Imperiums ermöglicht ihm die Autonomie des titelgebenden Schurkenhändlers, sich mit Privilegien und Macht ins Unbekannte zu wagen, die über das Verständnis eines normalen Bürgers hinausgehen. Aber dieser Weg sollte nicht allein beschritten werden; Der abtrünnige Händler muss ungewöhnliche Verbündete finden und sich mit Leuten wie einem mächtigen Space Marine, der tödlichen Aeldari, der frommen Sister of Battle, exzentrischen Psionikern und anderen furchterregenden Xenos verbünden, während sie die entlegensten Winkel der Galaxis erkunden."