Warhammer 40,000: Rogue Trader erlaubt es, im dritten DLC Karosserieteile gegen Maschinenteile zu tauschen.

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In The Infinite Museion, dem dritten DLC für Warhammer 40,000: Rogue Trader, gibt es viel Maschinengutheit. Sie hat einen neuen robotischen Begleiter, der den Omnissiah lobt. Wir werden mit Warhammers Version des Collector interagieren, die ebenfalls aus Maschinenteilen besteht, und wir werden sogar mit neuen Körpermodifikationen Cyberpunk werden können. Wenn du genug deines schwachen Fleisches hast, kannst du es jetzt eintauschen.

In einem neuen Beitrag auf Steam führt uns der Entwickler Owlcat Games durch die Funktionsweise des neuen Augmentationssystems. Ein neuer Sektor hat sich auf deinem Schiff geöffnet, der Sektor Bionica, wo du Genetor Ferrenc und Vivisector Martinax triffst, zwei Sanitäter, die um deine Gunst konkurrieren. Jeder kann dir Augmentationsdienste anbieten, mit denen du die Körperteile deiner und deiner Begleiter verändern kannst.

Es gibt Einschränkungen, wer seine Teile tauschen lassen darf. Bestimmte Ausrichtungen bedeuten, dass Charaktere bestimmte Arten von Augmentierungen nicht akzeptieren. Argenta zum Beispiel erlaubt nicht, dass man etwas Ketzerisches in ihren Körper legt, und Ulfar erlaubt keine Augmentierungen, da sein Körper einfach nicht für menschliche Kybernetik geeignet ist. Jeder Aeladri, den du an Bord hast, will auch nichts mit der Sektor-Bionica zu tun haben. Andererseits haben einige Charaktere bereits Augmetics, und das wird sich in neuen Mechaniken widerspiegeln.

Als Rogue Trader selbst kannst du zwei Maschinenteile im Kopf haben, eines im Oberkörper, zwei weitere in den Händen und eines in den Beinen. Sobald du dich selbst verstärkt hast, kannst du nicht mehr vollständig wieder ein normaler Mensch sein und musst Teile gegen andere austauschen, wenn dir der neue Brustlaser, den du gerade zwischen deine Brustmuskeln gesetzt hast, nicht gefällt. Jede der neuen Augmentierungen bringt ihre eigenen Vor- und Nachteile mit sich. Neubau-Entwickler werden es lieben, das Kleingedruckte all dieser Upgrades zu durchforsten, die am 11. Juni mit The Infinite Museion erscheinen.