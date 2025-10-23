Warhammer 40,000: Rogue Trader erhält neue Gegenstände, Origin-Überarbeitungen und Porträts im Update 1.5

HQ

Obwohl es fast zwei Jahre her ist, dass Owlcat Games das titanische CRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader veröffentlicht hat, arbeitet der Entwickler immer noch hart an dem Spiel. Es wurde in einem ziemlich fehlerhaften Zustand veröffentlicht, und selbst wenn es jetzt größtenteils behoben ist, kommen immer noch neue Inhalte, Überarbeitungen und mehr in großen Patches.

Der 23GB Patch 1.5 bringt jede Menge Änderungen mit sich, die ihr euch hier ansehen könnt, wie von Owlcat Games aufgelistet. Wenn wir jedoch einige der wichtigsten Punkte aufschlüsseln, können Sie sie sich im Folgenden ansehen:



4 neue NPC-Porträts: Bosheit, Kommissar, Clementia Werserian, Abel



45 neue Xeno- und Astartes-Gegenstände



Überarbeitung der Herkunft des Astra Militarum-Kommandanten, des Ministorum-Priesters, des Kommissars und des Marineoffiziers



25 neue Talente und mechanische Änderungen für seltene und exotische Waffen



Lex Imperialis Inhalt Polieren



Verurteilungen für Vertraute



Überprüfung der Companion-Start-Builds



Erleben Sie die Neuausrichtung



Neuausrichtung der Fähigkeiten



Neuausrichtung der Kolonisierung und Belohnungsupdates



Umverteilung und Änderungen an Gegenständen, Beute und Händlertabellen



Hunderte von Bugfixes, einschließlich Epilog- und Yrliet-Problemen



Als jemand, der gerade Kapitel 3 beendet hat, ist es auf eine Art und Weise, dass zwei der neuen Gesichter, die Porträts bekommen, nur aus diesem Teil der Geschichte stammen, aber hey, es gibt eine Ausrede für eine Wiederholung. Ansonsten erwartet euch jetzt eine Menge neuer und ausgefeilter Inhalte in euren Rogue Trader-Spieldurchgängen, und wenn ihr bei einem alten Update bleiben wollt, könnt ihr das über Beta-Zweige tun.

Owlcat Games arbeitet auch an zwei neuen Erweiterungen für Warhammer 40,000: Rogue Trader sowie Warhammer 40.000: Dark Heresy und anderen RPGs, die nicht in einer düsteren, fernen Zukunft spielen. Fleißige Bienen in der Tat.