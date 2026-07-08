Warhammer 40,000: Rogue Trader Entwickler macht alle DLCs nach dem holprigen Launch kostenlos auf der Nintendo Switch 2

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Warhammer 40,000: Rogue Trader wurde Ende 2023 nicht im besten Zustand gestartet. Das und die Tatsache, dass es im selben Jahr wie Baldur's Gate III erschien, bedeutete, dass es eine Weile gedauert hat, bis die Leute das CRPG als das großartige Spiel schätzen konnten, das es ist. Leider konnte Owlcat Games offenbar keinen Sieg erringen, als das Spiel auf einer neuen Plattform veröffentlicht wurde, da Nintendo Switch 2-Besitzer von Warhammer 40,000: Rogue Trader den Zustand des Spiels bei der Veröffentlichung beklagten.

In einem neuen Beitrag von Owlcat erklärt der Entwickler jedoch, dass der neueste Patch für die Nintendo Switch 2 mit großen Leistungsverbesserungen, visuellen Überarbeitungen und mehr ausgestattet ist, um die Fehler des Spiels beim Start zu beheben. Außerdem erhalten Besitzer der Nintendo Switch 2 alle DLC-Erweiterungen des Spiels kostenlos. Dazu gehören die derzeit veröffentlichten Erweiterungen Void Shadows, Lex Imperialis und The Infinite Muesion sowie die unveröffentlichte vierte Erweiterung für das Spiel. Nicht jedes Gebiet darf diese DLCs kostenlos anbieten, aber Owlcat Games hat alles getan, um den Preis zu senken. In Japan zum Beispiel können Spieler den DLC für 100 Yen (etwa £0,46) erwerben

Weitere Updates für die Nintendo Switch 2 sind geplant, wobei offenbar bereits eine große Fehlerbehebung in Entwicklung ist. Die Geste des guten Willens von Owlcat Games, indem sie kostenlose DLCs verschenken, wird sicher einige Pluspunkte einbringen, auch wenn der Start des Spiels auf der neuen Plattform besser hätte sein können. Owlcat ist dafür bekannt, auf seine Spielerschaft zu hören und deren Feedback zu berücksichtigen. Kürzlich hat es die Idee, einen eigenen Launcher zu haben, nur wenige Stunden nach seiner Einführung aufgegeben.