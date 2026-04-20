Warhammer 40,000: Rogue Trader enthüllt den neuen korpulenten Cyborg-Begleiter, der in DLC 3 erscheint

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Owlcat-Spiele sind geschäftige Bienen. Sie arbeiten an The Expanse: Osiris Reborn, Warhammer 40,000: Dark Heresy und veröffentlichen weiterhin große DLC-Kampagnen für Warhammer 40,000: Rogue Trader. Der nächste DLC – The Infinite Museion – hat bereits enthüllt, dass er einen großen Charakter aus der Warhammer 40.000-Lore enthalten wird, und nun hat Owlcat einen weiteren großen Charakter vorgestellt, der im DLC enthalten sein wird.

Okay, genug von dem großen Metallbauch des neuen Begleiters. Eogunn Februs ist unser neuer Begleiter für DLC 3, wie im untenstehenden Trailer gezeigt wird. Die Wahl eines weiteren Tech-Priesters ist für unser Gefolge interessant, aber angesichts der Mechaniken im dritten DLC sollten wir nicht allzu überrascht sein, dass wir keinen neuen Xenos oder Ähnliches sehen.

Februs wird wahrscheinlich ein wichtiger Teil davon sein, uns bei der Anpassung unserer Formen zu helfen, da es scheint, als hätte er selbst schon einige Male unters Messer geworfen. Wir wissen nicht genau, wann er zu unserem Gefolge stoßen wird, aber da May normalerweise eine große Warhammer Skulls-Videospiel-Präsentation mitbringt, können wir uns vorstellen, dass wir damals etwas sehen könnten.