Warhammer 40,000: Rogue Trader

Seit seiner Konzeption im Jahr 1987 hat sich das beliebteste Miniatur-Kriegsspiel der Welt, Warhammer 40.000, zu viel mehr als nur Würfeln und Puppenschieben entwickelt. Das dystopische Zukunftsuniversum, das sich vor allem durch seine übertriebene und semi-satirische Grausamkeit auszeichnet - oft als "Grimdark" bezeichnet - ist zu einem der unwiderstehlichsten Reiseziele für eskapistische Kinder mit einer Vorliebe für faschistische Supersoldaten, bewusstseinsverzehrende Weltraummagie und Kriegsverbrechen galaktischen Ausmaßes geworden.

Computerspiele haben natürlich eine wichtige Rolle dabei gespielt, die nicht so gute Botschaft der Götter des Chaos zu verwirklichen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, aber während der Markt mit unzähligen Action- und Strategiespielen unterschiedlicher Qualität überschwemmt wurde, wurden die introspektiveren und charakterorientierten Rollenspielerlebnisse grob vernachlässigt. Das ist der Grund, warum sich die russisch-zypriotischen Owlcat Games damit brüsten, "das erste Computer-Rollenspiel im Warhammer 40.000-Universum" gebaut zu haben - eine Leistung, für die ich ihnen applaudiere, ohne ganz zu verstehen, warum es so lange gedauert hat.

In Rogue Trader bist du weder ein übermenschlicher Kampfsoldat noch ein gesichtsloser Kommandant unzähliger Fußsoldaten. Du bist ein unerwarteter Erbe der Familie von Valancius, einer uralten Dynastie mächtiger abtrünniger Händler - und erkundest Handelsbarone, deren besonderer politischer Status ihnen mehr Freiheit gibt, sich im ansonsten fremdenfeindlichen und korrupten Imperium zurechtzufinden. Nach einem kurzen Prolog, in dem Rücken gestochen und Mechaniken eingeführt werden, sitzt man plötzlich auf einem Thron als absoluter Herrscher über ein kilometerlanges Raumschiff und die Tausenden von Seelen, die hart arbeiten, um es am Laufen zu halten. Heldentum und Abenteuer warten auf Sie - aber es gibt dunkle Wolken am Horizont.

Bevor du überhaupt so weit kommst, musst du natürlich deinen Charakter aufbauen - es ist schließlich ein Rollenspiel! Die verschiedenen Charakterporträts, aus denen man wählen kann, sind ein Highlight, aber ich hätte mir etwas mehr Abwechslung bei den Körper- und Gesichtstypen gewünscht. Vielleicht sagt es mehr über meine eigene Voreingenommenheit aus als über die der Entwickler, aber viele der möglichen Modellkonfigurationen sehen am Ende aus wie die gleichen hartgesottenen Sklaven, mit Kartoffelausgießern und hervorstehenden Kieferlinien.

Ansonsten ist die Charaktergenerierung weitgehend ein vertrauter Prozess, bei dem man, nachdem man das Aussehen seines Charakters festgelegt hat, verschiedene Hintergrundgeschichten, archetypische Klassenentwicklungen und andere Eigenschaften hinzufügt. Dein Heimatplanet, deine bisherige Karriere und deine traumatische Vergangenheit tragen alle dazu bei, die Eigenschaften deines Charakters und deinen zukünftigen Spielstil zu formen. Es ist nichts besonders Revolutionäres daran, aber ich habe trotzdem Stunden damit verbracht, mir verschiedene Biografien auszudenken. Fans des Universums werden sicherlich zu schätzen wissen, dass die verschiedenen Optionen nicht bloße Abstraktionen wie "Krieger" oder "Dieb" sind, sondern im farbenfrohen Universum des Spiels verankert sind.

Und so wurde Magnus von Valancius geboren, ein leicht weltfremder Adliger mit vorsichtig heidnischen Neigungen.

Wenn Owlcat das Spiel explizit als Computer-Rollenspiel bezeichnet, dann bezieht sich das auf Klassiker wie Baldur's Gate, Neverwinter Nights und Fallout - Spiele, die, vielleicht ironisch benannt, auf analogen Rollenspiel-Pendants basieren. Rogue Trader basiert ebenfalls auf einem eingestellten Spielsystem gleichen Namens und lehnt sich mit seinen rundenbasierten Kämpfen, variablen Dialogbäumen und der pseudo-isometrischen Kameraperspektive stark an das Nostalgische und Konventionelle an.

Natürlich gibt es auch Neuzugänge. Am umfangreichsten sind vielleicht die tödlichen Kämpfe, die im Warhammer-Universum häufig zwischen Raumschiffen stattfinden. Der Koronus-Sektor - die abgelegene Ecke der Galaxie, in der das Spiel spielt - ist voll von opportunistischen Piraten, schiffbrüchigen Ketzern und Schlimmerem. Du kannst sie kontinuierlich mit einem sekundären Kampfsystem abschießen, bei dem die erzwungene Bewegung und die relative Neigung der Schiffe wichtige Elemente der taktischen Überlegungen sind. Kielzertrümmerung, Flip-Sides und Schildladung sind integrale Bestandteile dieser Weltraumschlachten, die im Gegensatz zu den anderen Umgebungen des Spiels etwas karg und abstrakt wirken. Dennoch verleihen die Schiffsschlachten und die damit einhergehende Action-Ökonomie aus Upgrades, Besatzung und Reparaturen ein wenig mehr Flair und helfen dabei, die Fantasie zu verkaufen, als titelgebender Schurkenhändler ein Fackelträger für die Zivilisation zu sein.

Ein weiterer Punkt, in dem Rogue Trader von den Normen abweicht, ist in Bezug auf Handel und Inventar. Wo viele andere Spiele die Taschen der Spieler mit Schrott und Müll füllen, der dann an qualitätsbewusste Händler verkauft werden kann, macht Rogue Trader die Dinge ein wenig anders. Deine bodenlosen Taschen werden immer noch mit Müll gefüllt sein, aber du wirst nicht in der Lage sein, ihn wahllos weiterzuverkaufen. Stattdessen wird es als Ware umverpackt und kann an mehr oder weniger zwielichtige Handelsorganisationen gespendet werden. Dadurch erhöhst du deinen Rang bei der entsprechenden Fraktion und schaltest eine Reihe von Belohnungen in Form von Ausrüstung und Ressourcen frei. Warum sie es so gemacht haben, ist ein wenig schwer zu bestimmen. Auf der einen Seite scheint es eine etwas kontraintuitive Art zu sein, den Wert der Dinge, die man findet, zu verstehen. Auf der anderen Seite harmoniert die ganze Idee, Waren zu exportieren, sehr gut mit dem Status und der Aufgabe des Spielers als Schurkenhändler.

Das reguläre Kampfsystem ist auf den ersten Blick eher traditionell, wobei sich die Charaktere abwechselnd bewegen und angreifen. Wenn Sie ein Tabletop-Rollenspiel im gleichen Genre gespielt haben, sollten Sie nicht völlig verloren sein. Ein besonderer Trick ist jedoch, dass du dich nach dem Angriff nicht mehr bewegen kannst. Auf den ersten Blick schien dies eine lästige Einschränkung zu sein, aber mit der Einschränkung kommen kreative Lösungen. Die Rolle des Offiziers - die Charakterklasse, die ich gewählt habe - ist besonders gut darin, die Spielregeln zu beugen, indem sie anderen Charakteren zusätzliche Züge gibt. Auf diese Weise kannst du nach und nach in der runden Warteschlange nach vorne springen und außerhalb der Reihenfolge angreifen. Gleichzeitig können plötzliche Verschiebungen in der Wahrscheinlichkeit eines Kampfes besondere Fähigkeiten freischalten, und jeder Einsatz von Magie verwässert auch langsam die Kluft zwischen unserer Welt und der der Dämonen...

Auf diese Weise schafft es Rogue Trader trotz eines erkennbaren Ausgangspunkts, sich wie ein eigenes Spiel anzufühlen. Da es sich um eine digitalisierte Version eines Tabletop-Rollenspiels handelt, beinhaltet es natürlich viele versteckte Würfelwürfe und Berechnungen. Das gilt für die Kämpfe, aber auch für andere Kontexte. Es kann überwältigend sein zu lesen, wie sich die vielen, vielen Charaktertalente des Spiels auf diese Berechnungen auswirken, aber du tust dir selbst einen Gefallen, wenn du es versuchst. Meiner Erfahrung nach steht und fällt ein Strategiespiel mit der Fähigkeit des Spielers, aus seinen Fehlern zu lernen, und da das Spiel nicht immer sehr transparent ist, muss man vielleicht die gleichen Beschreibungen mehrmals lesen, um zu verstehen, was schief gelaufen ist.

Es lohnt sich, mehr darüber zu erfahren, wie die blutigen Schlachten tatsächlich funktionieren, denn das Spiel macht ausgiebigen Gebrauch davon. Sicher, manchmal können sie durch Dialoge oder andere taktische Tricks vermieden werden, aber das Motto von Warhammer 40.000 lautet "ES GIBT NUR KRIEG" und du bist nicht hier, um zu tanzen. Einige würden sich vielleicht wünschen, dass die Fähigkeiten des Spiels - von der Gifttoleranz bis hin zum Wissen über Außerirdische - mehr genutzt würden, aber das ist keine Gleichung, die ich vollständig nachvollziehen kann. Krieg ist von Natur aus ultimativ, und es ist schwer, die Balance zu finden zwischen so vielen Fähigkeiten auf der einen Seite, dass sie sich gegenseitig überflüssig machen oder um Platz konkurrieren, und so wenigen, dass man den Gipfel aller wichtigen zu schnell erreicht.

Aber für mich ist die größte Innovation des Spiels - oder der interessanteste Beitrag zum Genre - die Verschmelzung des klassischen Computer-Rollenspiels mit einem so ungewöhnlichen Universum wie Warhammer 40.000. Die Dystopie von Games Workshop mag sich auf Tropen und Themen aus Fantasy und Science-Fiction stützen, aber das Leben im 41. Jahrtausend ist anders als alles andere - zum Glück. Es ist eine Welt voller Fremdenfeindlichkeit, dogmatischem Aberglauben und unverständlicher Technologie. Eine Welt, in der die schlimmste Paranoia oft begründet ist und in der unerbittlicher Krieg die einzige Konstante über zahllose schreckliche Variablen hinweg ist.

Aber am wichtigsten ist, dass es eine Welt ist, deren moralischer Kodex ziemlich weit von unserer eigenen allgemeinen Wahrnehmung dessen, was richtig und falsch ist, entfernt ist - und das macht das Universum interessant für Rollenspiele. Wenn du ein dogmatischer Regelbefolger bist, gibt es viele Möglichkeiten, diejenigen hinzurichten, die vom schmalen Pfad der Tugend abweichen, und das Universum ist voll von verbotenen Ritualen und okkulten Artefakten, die nur darauf warten, dass jemand sie benutzt. Das dritte ethische "Credo", mit dem das Spiel operiert, priorisiert stattdessen Gemeinschaft und Kompromisse. Ironischerweise als "Bilderstürmer" bezeichnet, mag es für viele eine schmackhaftere Sicht auf Gut und Böse sein - aber im 41. Jahrtausend steht es oft allein.

Es ist großartig zu sehen, wie die Entwickler nicht davor zurückgeschreckt sind, die hässlichere Seite des Universums zu zeigen. Viele der epischen Erzähltropen, die in anderen Zusammenhängen klischeehaft erscheinen mögen - die große Aufgabe, das auferlegte Schicksal, die schwierigen Entscheidungen, der innere Dämon - haben hier ein besonders brutales und unheimliches Gewicht: Du wirst nicht zum Schurkenhändler, weil Patrick Stewart es in einem Traum vorhergesagt hat, sondern weil das Gesetz das Gesetz ist und mit dem Gesetz, Land muss gebaut werden - oder Welten müssen zerstört werden.

Es ist schwer, die typischen Rollenspielerwartungen von Abenteuer, Heldentum und Einheit mit einer Welt in Einklang zu bringen, die von Pessimismus und Misstrauen geprägt ist. Die sozialen, politischen und religiösen Konflikte im Universum werden durch die Gefährten, die du im Spiel triffst, wirklich ausgesprochen und gesichtet. Hier tanzen die Entwickler einen schwierigen Tanz zwischen der Erschaffung von Charakteren, die sowohl charismatisch als auch interessant sind, aber auch in Bezug auf Konflikte nicht miteinander vergleichbar sind. Die Kampfnonne muss fanatisch und fremdenfeindlich sein - wie es die Fiktion vorschreibt -, ohne eine Zusammenarbeit völlig unmöglich zu machen. Die Zauberin muss rebellisch und geheimnisvoll sein - ohne tatsächlich den Anschein zu erwecken, eine vorsätzliche Satansanbeterin zu sein.

Im Großen und Ganzen gelingt es Owlcat sehr gut, und für mich sind die Begleiter bei weitem der größte Reiz des Erlebnisses. In einem Universum, das von Fremdenfeindlichkeit durchdrungen ist, ist die allmähliche Verschmelzung (oder Auflösung) der verschiedenen Charaktere ein starker Beweis dafür, wozu Rogue Trader fähig ist - sowohl für das Spiel als auch für den Titel. Wenn überhaupt, dann wünschte ich, es gäbe mehr Gelegenheiten, mit euren Gefährten zu interagieren. Normalerweise haben sie alle einige Gedanken, die mit jeder größeren Mission verbunden sind, aber ich hätte gerne in der Lage gewesen, mit ihnen spontan zu sprechen, draußen im "Feld"

Natürlich gibt es, der Tradition entsprechend, ein bisschen Geplänkel - ein bisschen (meistens) gutmütiges Geplänkel - zwischen den Charakteren, aber die Sprachausgabe ist enttäuschend. Nicht, dass es schlecht wäre - es gibt nur nicht viel davon. Oft beschränkt es sich auf die Einzelgespräche, die Sie mit ihnen führen. Es muss gesagt werden, dass das Spiel relativ textlastig ist, und für mich persönlich wäre es weder machbar noch wünschenswert, jede einzelne Zeile aufgenommen zu haben. Aber ich hätte mehr von den Gefährten und einer größeren Handvoll der Hauptcharaktere der Geschichte gebrauchen können, und ich vermisse auch mehr Abwechslung in den "Grunts", die der eigene Charakter von Zeit zu Zeit macht.

Letztlich ist es eine Frage der Ressourcen. Rogue Trader ist ein robustes Spielerlebnis, das von geschickten Händen geschaffen wurde, aber es besteht kein Zweifel, dass das Budget größer hätte sein können. Es ist nicht so, dass das Spiel ausgesprochen billig aussieht - das macht den ungewöhnlichen und gut ausgeführten Stil etwas unmöglich - aber es unterliegt dennoch einigen ärgerlichen technischen Einschränkungen. Die Ladezeiten erscheinen mir häufiger und länger, als sie sein sollten, viele der visuellen Effekte hätten auffälliger sein können, aber meine größte Frustration ist die begrenzte Kamera, mit der man nicht wirklich an die Hauptcharaktere und die Welt um sie herum heranzoomen kann. Das führt manchmal auch zu Schwierigkeiten im Kampf, wo es schwierig sein kann, zu bestimmen, was die Charaktere tatsächlich sehen können, aber für mich ist es vor allem der Ärger, nicht näher an alles herankommen zu können. Rogue Trader schafft es, so viele andere interessante und ungewöhnliche Aspekte des Universums zu zeigen, als nur gepanzerte Soldaten und Panzer, daher ist es eine Schande, dass die Kamera am Ende das ist, was der Immersion im Weg steht.

Wenn ich sage, dass Rogue Trader an Rollenspielklassiker wie Baldur's Gate und Fallout erinnert, dann gilt das leider auch für die technischen Probleme, auf die ich gestoßen bin. Ich habe erlebt, dass das Spiel einfror, Dialoge unterbrochen wurden und mehrere verschiedene Animationen nicht mehr funktionierten. Es gibt Teile der Benutzeroberfläche, in denen Text fehlt, während die Sprachausgabe nicht immer mit dem Text übereinstimmt. Das Ärgerlichste, was ich erlebt habe, sind jedoch die vielen Male, in denen das Spiel in einem Kampf stecken bleibt, weil ein Gegner seinen Zug nicht macht oder seinen Zug nicht beendet. Wir alle wollen einen Spielstand neu laden, um eine andere Lösung auszuprobieren - aber niemand will es tun, weil das Spiel ins Stocken geraten ist!

Das sind alles Dinge, die ich in anderen Spielen der gleichen Art erlebt habe und es ist schade, dass auch die negativen Traditionen am Leben erhalten werden. Glücklicherweise habe ich noch keine Quest erlebt oder den Missionsfortschritt ins Stocken gebracht, aber ich muss zugeben, dass ich oft gedacht habe, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Mit all diesen Dingen im Hinterkopf, sowie einem kurzen Blick auf die Erfolgsbilanz der Entwickler und die frühen Ankündigungen der Erweiterungen für das nächste Jahr, ist es schwer, sich nicht vorzustellen, dass es in Zukunft eine verbesserte und konsolidierte "definitive" Version des Spiels geben wird, aber ich werde versuchen, nicht zu viel zu spekulieren...

Ich möchte kein Bild von Rogue Trader als unfertiges oder limitiertes Spiel zeichnen. Dies ist ein gut geschriebenes Weltraumabenteuer mit vielen Inhalten und einer Spielzeit von nicht weit entfernt von hundert Stunden. Ich selbst habe etwa dreißig verbracht und bin immer noch unterhalten und engagiert. Im Vergleich zu den großen Titeln dieses Jahres wie Baldur's Gate 3 und Starfield sieht es vielleicht nicht nach viel aus, aber wenn Larian Studios uns etwas gelehrt hat, dann ist es, die übersehenen Nerds, die irgendwo in Europa sitzen und Retro-Rollenspiele entwickeln, nicht zu unterschätzen. Meine Kritik an dem Spiel ist daher nicht, dass es den Klassikern zu ähnlich ist, sondern dass es derzeit ein Opfer einiger ihrer Probleme ist.

Was auch immer die Zukunft bringt, Rogue Trader ist bereits ein fähiges Rollenspiel, das ein ikonisches Universum zum Leben erweckt, ohne mit der Wimper zu zucken. Ein meisterhafter Soundtrack - eine erhabene Mischung aus gregorianischen Gesängen und dreckigen Synthesizern - und eine stilvolle Benutzeroberfläche sorgen von Anfang an für Stimmung, während die farbenfrohen Beschreibungen, die die Dialoge begleiten, die Fantasie so sehr anregen, dass die majestätische und albtraumhafte Welt des Spiels schnell über die vier Seiten des Bildschirms zu bluten beginnt. Wer nach dem außergewöhnlichen Rollenspiel-Buffet in diesem Jahr zu viel gegessen hat, kann diese Portion zunächst locker verstreichen lassen, aber wenn man Appetit auf mehr und Interesse am Universum hat, ist Warhammer 40.000 Rogue Trader auf jeden Fall eine Empfehlung wert.