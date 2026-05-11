Warhammer 40.000: Rites of War – Hält es stand?

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Letzte Woche sind wir in dieser Artikelserie über die Warhammer Classics nicht wirklich weit zurückgegangen, sondern haben das Brettspiel von 2013 betrachtet, das sich in ein digitales Erlebnis verwandelt hat, nämlich Space Hulk. Diesmal drehen wir wirklich die Uhr zurück, zu einem Spiel, das nur drei Wochen nach meiner Geburt herauskam. Wir haben uns wieder in Warhammer 40,000: Rites of War eingetaucht, dem Strategiespiel von DreamForge, das 1999 erschienen ist.

1999 war eine völlig andere Zeit für Spiele und Warhammer, und das ist leicht zu erkennen, wenn man sich die veralteten Grafiken und Modelle von Warhammer 40,000: Rites of War anschaut. Das Spiel ist ein Top-Down-Rundenstrategiespiel, das auf der Panzer General 2-Engine basiert. Man spielt als die Eldar oder Aeldari, wie sie heute bekannt sind, und verteidigt die Galaxie gegen die bioengineerten Tyraniden und ihre Schwarmflotte. Wenn du auf dein modernes Warhammer 40.000 stehst, mag es etwas seltsam erscheinen, dass wir ein Spielkonzept haben, das weder die Imperialen noch die Menschen erwähnt. Keine Sorge, sie tauchen in der Kampagne auf, als die Eldar sich mit der Menschheit verbünden, um das größere Übel der Tyraniden abzuwehren, aber trotzdem würde man nicht erwarten, dass Xenos heutzutage die Protagonisten eines solchen Spiels sind.

Dawn of War? Eher Dawn of Time

Das macht Warhammer 40.000: Rites of War etwas vergleichbar mit Warhammer 40.000: Fire Warrior. Es ist einzigartig für seine Zeit, da es die Menschheit nicht nur als Protagonistenfraktion des Settings sieht. Egal, ob man ein eingefleischter Space Marine-Fan ist oder nicht, es ist immer schön, hier und da eine andere Perspektive zu sehen, und Warhammer 40,000: Rites of War bietet genau das. Es hilft, dass es auch einige schöne Zwischensequenzen in der Kampagne gibt, die einen vergessen lassen, wie alt das Spiel ist, das man gerade spielt.

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Für das Warhammer Classics-Label ist Warhammer 40,000: Rites of War größtenteils unberührt geblieben. Es ist mit modernen Maschinen kompatibel, was bedeutet, dass es spielbar ist, aber ob es wirklich funktioniert, ist eine ganz andere Frage. Die Grafik des Spiels ist veraltet, daran kommt man nicht vorbei. Die Bewegung der Modelle ist langsam und etwas holprig, lässt es aber wirklich zurück, wie das Gaming in den späten 90ern war. Um ehrlich zu sein, wirkt dieses Spiel schon zu der Zeit, als es herauskam, etwas veraltet, aber beim Spielen hat man einen altmodischen Charme, der man wirklich leicht zu schätzen weiß.

Warhammer 40.000: Rites of War lässt dich den Vorhang für eine längst vergessene Zeit etwas zurückziehen. Die Sprites, auch wenn sie veraltet sind, sind gut verarbeitet, und einige sehen sogar aus wie die Modelle, die man heute sammeln kann (was vielleicht etwas belastend ist, da GW die Aeldari-Reihe bis vor Kurzem kaum aktualisiert hat). Die Missionen sind abwechslungsreich und machen wirklich Spaß, sodass Fans taktischer Erlebnisse sich in verschiedenen Szenarien und Umgebungen testen können. Ich habe nicht wirklich viele taktische Spiele mit Hex-Raster gespielt, und angesichts des Zeitalters von Warhammer 40.000: Rites of War erwartete ich eine ziemlich harte Behandlung. Als ich es ausprobierte, stellte ich fest, dass das Spiel gegenüber neuen Spielern überraschend nachsichtig war. Später nimmt es an Fahrt auf, und du kannst Nicht-Kampagnen-Kämpfe haben, die du nach Belieben aufbauen kannst, aber es ist nicht so gnadenlos wie manche andere taktische Spiele derselben Epoche.

Dennoch fühlt sich Warhammer 40,000: Rites of War heutzutage wie ein Spiel für ein ziemlich spezifisches Publikum an. Man kann das Alter des Spiels nicht ignorieren, daher muss man jemand sein, der ein älteres Aussehen zu schätzen weiß, um das Beste aus dem eigenen Erlebnis herauszuholen. Außerdem scheint es, als würde das Spiel, sofern man nicht bereits eine nostalgische Verbindung zu Warhammer 40.000: Rites of War hat, nur dann ansprechen, wenn man bereits Warhammer 40.000-Fan ist und eine Vorliebe für die Aeldari hat. Es wäre schön, wenn die anderen "guten" Fraktionen im Universum die Behandlung von Space Marine II bekommen würden. Aber bis dahin müssen wir uns mit den alten Leckereien begnügen.

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