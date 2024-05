Warhammer 40,000: Mechanicus II angekündigt, erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S

Games Workshop hat sich bei der diesjährigen Warhammer Skulls Showcase nicht zurückgezogen. Eine ganze Reihe aufregender Ankündigungen und Enthüllungen, die auf dem Warhammer -Franchise basieren, standen im Mittelpunkt des Online-Showcase, wobei ein Headliner die Enthüllung eines brandneuen Spiels war, eine Fortsetzung eines bei den Fans beliebten rundenbasierten Taktiktitels.

Warhammer 40,000: Mechanicus II wurde angekündigt, wobei es sich um einen Nachfolger handelt, der von Kasedo Games und Bulwark Studios entwickelt wird und letztendlich auf PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Konsolen erscheinen soll, obwohl noch nicht genau bestätigt wurde, wann genau.

Was wir wissen, ist, dass das Spiel strategisches und rundenbasiertes Gameplay verwenden wird, um als Adeptus Mechanicus gegen die Necrons zu kämpfen, aber auch als Necrons, um ihre Dynastie wieder aufzubauen und zu erweitern. Beide Fraktionen erhalten in dieser Fortsetzung eine vollständig spielbare Geschichte, die auf mehrere Kampagnen aufgeteilt ist.

Was das Gameplay betrifft, so werden uns neue Einheiten versprochen, die wir einsetzen können, tiefere Umgebungsmechaniken und narrative Ereignisse, die durch die Wahl des Spielers definiert werden und die Geschichte formen. Wir haben auch einen Teaser der Geschichte in Form der folgenden Zusammenfassung erhalten.

"Nach Jahrtausenden des Schlafes mobilisiert Vargard Nefershah die Legionen ihrer Dynastie, um die Eindringlinge des Adeptus Mechanicus zu vernichten, die sich unwissentlich auf ihrer Welt niedergelassen haben. Überall in der Galaxis wird Magos Dominus Faustinius gerufen, um sein hart erkämpftes Fachwissen einzusetzen und dafür zu sorgen, dass die Necrons keinen Erfolg haben. Der Konflikt wird bald zu einem Schmelztiegel von unvorhergesehener Bedeutung, der externe Akteure anzieht, die seltsamer und noch tödlicher sind."

Schaut euch unten den Ankündigungstrailer für Warhammer 40,000: Mechanicus II an, sowie ein paar Bilder des Gameplays.