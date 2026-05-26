Warhammer 40,000: Mechanicus II

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Manchmal kommt es vor, dass ich eine Fortsetzung spiele und frustriert bin über das, was ich erlebt habe. Diese dystopische Fortsetzung eines fantastischen Vorgängers ist ein Paradebeispiel dafür. Unter der Oberfläche gibt es ein Abenteuer, das wirklich gut ist, weshalb es schade ist, dass die Entwickler gelegentlich den falschen Weg gewählt haben. Mechanicus II macht genau das, was alle Fortsetzungen tun: Tempo, Umfang und Größe erhöhen. Das geschieht teilweise auf Kosten seines einzigartigen Charakters als Warhammer 40K-Strategiespiel. Wieder einmal werden wir mit einem lebendigen, fantastischen Soundtrack verwöhnt, mit einer schönen Mischung aus phänomenalem Sounddesign. Diesmal werden wir erneut Befehle an den Adeptus Mechanicus und die Necrons erteilen. Allerdings ist nicht alles so, wie es scheint, und seit dem ersten Mal, als wir antike Hightech-Basen aus einer vergangenen Ära plündern konnten, hat sich viel verändert.

Das Erste, was auffällt, ist, dass es jetzt zwei Kampagnen gibt. Beide bieten dir eine unterschiedliche Perspektive auf denselben Konflikt. Der Adeptus Mechanicus lässt sich auf einer Welt nieder, die zufällig ein Ruheplatz der Necrons ist – eine Art Hightech-Maschinen, die an die Pharaonen Ägyptens erinnern. Vargard Nefershah ist erwacht und versucht, seine Truppen gegen das, was er als Eindringlinge sieht, zu mobilisieren. Dies löst einen massiven Konflikt aus, der den gesamten Planeten erfasst. Es liegt an dir, die Situation zu lösen, entweder als Eindringling oder als ursprüngliche Siedler. Beide Kampagnen sind unterhaltsam und bieten jeweils eine einzigartige Perspektive auf den Konflikt.

Der Eröffnungsprolog, den man leicht überspringen kann, ließ mich zunächst glauben, dass er wie der erste funktionieren würde.

Ich habe als Adeptus Mechanicus angefangen, was uns erlaubt, einige bekannte Gesichter aus dem vorherigen Spiel zu sehen. Diesmal sind wir als Stoßtruppen vorgesehen und unsere Aufgabe ist es, Ziele anzugreifen, die sonst niemand schnell genug erreichen kann. Das Erste, was mir auffiel, war, dass alle Englisch sprachen, was eine komplette Abkehr vom vorherigen Spiel ist. Es war jedoch einfach, die Einstellungen so zu ändern, dass sie die Codesprache sprachen, genau wie im vorherigen Spiel. Das gilt jedoch nicht für die Necrons; sie sprechen Englisch mit Akzent. Ich hätte mir gewünscht, dass sie ihre eigene Sprache im gleichen Stil bekommen hätten.

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Eine der größten Veränderungen ist dein Input und wie die Kämpfe ablaufen. In diesem Spiel wählst du einen Helden aus dem Adeptus Mechanicus. Sie sind alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Upgrade-Bäumen gestaltet. Das bedeutet, dass du nach den Missionen entscheiden kannst, wie du diese Charaktere weiterentwickeln willst. Jede Mission besteht darin, einen Helden auszuwählen und dann unbenannte Truppentypen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Das ist auch meine Hauptkritik; Ich hätte mir mehr Helden mit mehr Dialogen und Kommentaren während der Missionen gewünscht.

Du hast eine bestimmte Anzahl von Truppentypen zur Auswahl, und diese können über einen Technologiebaum aufgerüstet werden. Hier schaltest du auch mehr und stärkere Soldaten frei. Dafür benötigt man spezielle Ressourcen, die man durch Missionen, Missionsmodifikatoren und Gebäude in der Kampagnenwelt erhält. Ich mag das Ressourcenmanagement-System; Du musst wirklich darüber nachdenken, wie viel du für jede Mission ausgibst, damit spätere Missionen dich nicht zwingen, nur kostenlose Truppentypen zu verwenden. Es kann für eine Kampagne katastrophal sein, wenn du nicht in der Lage bist, fortgeschrittenere Truppentypen zu rekrutieren.

Die Grafik ist brillant, und die Charaktere sind gut detailliert mit einem tollen Farbschema.

Wenn du eine Mission startest, beginnt dein Charakter nach einer kurzen Einführung in Bewegung. Du hast keine Kontrolle über das Handeln; stattdessen beobachtest du eine Zeitleiste, die zeigt, wann Ereignisse und Kämpfe stattfinden werden. Meiner Meinung nach ist das ein Fehler. Eine der großen Freuden des ersten Spiels war es, Räume auszuwählen, Fallen zu vermeiden, die Umgebung zu erkunden und manchmal sogar Kämpfe ganz zu vermeiden. In der Fortsetzung ist alles noch mehr geskriptet und auf Schienen. Das bedeutet auch, dass die Überlebenschancen und das Scheitern einer Mission steigen. Du kannst die Kämpfe nicht vermeiden und musst daher das Beste aus den Ereignissen machen und teure Verluste während der Mission vermeiden. Du musst außerdem eine Anzeige im Auge behalten, die, wenn sie voll ist, im nächsten Kampf zu mehr Gegnern führt. Wenn deine Truppen verwundet sind, kann die Schlacht unnötig schwierig werden.

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Die Kämpfe unterscheiden sich leicht vom ersten Spiel, da es mehr Truppentypen auf dem Schlachtfeld gibt und weniger Helden. Da die Kämpfe nicht die gleiche Komplexität wie ihre Rivalen bieten, wie XCOM 2, werden sie schnell repetitiv. Wie erwähnt, sind Kämpfe unvermeidbar und häufig. Die Kämpfe selbst sind nicht schlecht, aber es gibt einfach zu viele davon. Ich glaube, Mechanicus II wäre besser gewesen, wenn es weniger, aber bedeutendere Schlachten und mehr Ereignisse während der Missionen gegeben hätte. Man kann das Gelände jedoch auf eine Weise nutzen, die das erste Spiel nie erlaubt hat, und beide Fraktionen spielen sich so unterschiedlich, dass es dennoch unterhaltsam bleibt. Und fangen wir gar nicht erst mit den Ligen von Votann an, die ziemlich früh in der Kampagne auftauchen. Diese Kreaturen mit hochentwickelter Technologie sind ziemlich unterhaltsam, und ich hoffe, dass eine Erweiterung der Kampagne es uns ermöglicht, mehr als diese einzigartigen Weltraumzwerge zu spielen.

Die Missionen verlaufen reibungslos, und du musst die Gesundheit deiner Truppen und Helden managen. Wenn dein Held stirbt, musst du den neuesten Speicherstand neu laden oder die Mission neu starten.

Es mag so klingen, als wäre ich mit der Kampagne unzufrieden, aber sie hat auch ihre guten Seiten. Ich genieße es, den Planeten aufzubauen und mehr Ressourcen zu sammeln. Ich mag es, dass Helden bestimmte Dinge selbst regeln können. Das bedeutet, dass du deine Hauptcharaktere sorgfältig verwalten und auswählen musst, welche am besten zum Aussenden geeignet sind. Oft sind sie für ein oder zwei Runden unterwegs, was die Entscheidung wichtig macht. Ich mag es, meine Charaktere aufzurüsten und Truppen freizuschalten. Oberflächlich betrachtet fühlt es sich in mancher Hinsicht wie ein Brettspiel an. Obwohl die Weltuntergangsuhr nicht mehr wie im ersten Spiel vorhanden ist, sorgen Musik, Dialog und Charaktere dafür, dass die Situation kritisch wirkt.

Wenn es eine Sache gibt, die erneut Lob verdient, dann sind es die Musikdesigner, Sounddesigner und 3D-Künstler, einschließlich derjenigen, die hinter Stimmen, Design, Musik und Sound stehen. Es sieht sowohl großartig aus als auch fantastisch. Das Fehlen von Sprachausgaben war im ersten Spiel eine Möglichkeit, Geld zu sparen, aber Bulwark Studios haben diesen Charakteren und dieser Fraktion so brillante Arbeit gegeben, dass ich es mir nicht anders vorstellen kann. Sie haben wirklich das Wesen dessen eingefangen, was der Adeptus Mechanicus ist und wie er in ihrem Spiel klingt. Das funktioniert natürlich genauso gut in der Fortsetzung. Manchmal finde ich sogar, dass sie etwas besser klingen.

Die Kämpfe bieten Deckung und Objekte, die du sprengen oder nutzen kannst, um dem Feind Schaden zuzufügen.

Technisch gesehen läuft das Spiel, genau wie beim ersten Spiel, auf dem Computer flüssig und bietet scharfe Grafiken. Die detaillierten Charaktere und die benutzerfreundliche Benutzeroberfläche tragen zu einem großartigen Erlebnis bei. Es ist kaum etwas falsch zu machen, und es gibt Tipps für fast alles, was dir einfällt, in den Menüs, falls du sie brauchst. Das Spiel hat so wenige Menüebenen, dass ich es nicht als schwieriges Strategiespiel bezeichnen würde. Das Schwierigste am Spiel ist, dass sich manche Kampagnenmissionen stark in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad unterscheiden. Einige frühe Missionen sind deutlich schwerer als spätere. Trotzdem bin ich auf keine nennenswerten Bugs gestoßen. Das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Soundfehler, bei dem der Charakter eine Dialogzeile übersprungen hat.

Betrachtet man das große Ganze, haben wir ein Abenteuer, bei dem jede Kampagne je nach Schwierigkeitsgrad und der Anzahl der zusätzlichen Nebenmissionen weit über 20 Stunden dauert. Je nachdem, wie es läuft, musst du vielleicht auch Verteidigungsmissionen spielen, da dein Gegner auf der Kampagnenkarte nicht stillsteht. Diese können die Spielzeit etwas verlängern. Außerdem bekommt man fantastisches Sounddesign und wunderschöne Grafik mit einer benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche und detaillierten Grafiken. Es ist schwer, sich nicht von diesem Konflikt zwischen zwei mechanischen Fraktionen mitreißen zu lassen. Ich liebe die Dichotomie in dem, woran diese beiden Supermächte glauben, auch wenn sie beide eher mechanisch als organisch sind. Es gibt auch mehrere andere Fraktionen, die während der Kampagnen immer kürzer auftreten. Einige davon lassen sogar deine eigenen Charaktere im Vergleich schwach wirken.

Man kann auch einen Filter ein- und ausschalten, um leichter zu sehen, was in den Kämpfen passiert.

Mechanicus II ist nicht schlecht, trifft aber bestimmte Entscheidungen, die meiner Meinung nach das Erlebnis eher mindern, als es über seinen Vorgänger zu heben. Mein Hauptkritikpunkt ist, dass sich alles zu geskriptet anfühlt, was meiner Meinung nach der Vorgänger vermieden hat, indem man mehr Freiheit bei der Bewegung durch die verschiedenen Gebäude auf der Kampagnenkarte hat. Die Auswahl im Nachfolger wurde zwischen diesen Missionen von den Missionen auf die Kampagnenkarte verschoben. Vor allem geht ein Teil des Geheimnisses verloren, wenn man weiß, wann alles passiert – zum Beispiel Kämpfe, Ereignisse mit mehreren Entscheidungen und andere Elemente während einer Mission. Das wird sich wahrscheinlich nicht ändern, da es grundlegend mit der Grundstruktur der Kampagnen verbunden ist.

Die Geschichte selbst ist interessant, auf beiden Seiten gut ausgearbeitet und beinhaltet ein paar Fraktionen, die derzeit stark von Games Workshop beworben werden. Ich liebe es, Necrons auf dem Schlachtfeld zu bewegen. Sie sind eine wahre Freude zu spielen, egal wo sie auftauchen. Trotz Beschwerden über die Struktur mag ich das Spiel, auch wenn es nicht perfekt ist. Die Entwickler versuchen, zu experimentieren und ihr Kerndesign aus dem ersten Spiel zu verbessern. Rückblickend stellt sich heraus, dass sie es nicht ganz geschafft haben. Ich würde jedoch behaupten, dass es gut genug gelingt, um es auszuprobieren, wenn dir der Vorgänger gefallen hat. Obwohl die Necron-Kampagne etwas interessantere Upgrade-Bäume hätte haben können, die Kämpfe etwas zu häufig sind und die Missionen auf Schienen verlaufen, ist das Gesamtpaket mehr als akzeptabel.

Die Necrons sind sowohl als Protagonisten als auch als Antagonisten hervorragend.

Fertigkeitenbäume sind das System, mit dem du die Fähigkeiten aufrüstest, die du auf das Schlachtfeld mitnehmen kannst. Du kannst auch Gebäude auf der Kampagnenkarte aufrüsten, um mehr Ressourcen zu generieren.