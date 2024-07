Warhammer 40.000 Kart-Racer debütiert nächsten Monat im Early Access

HQ

Es gibt tatsächlich eine Reihe von Warhammer Spielen, bei denen es weniger darum geht, Horden von Feinden und Monstern rücksichtslos zu töten. Blood Bowl ist Warhammer American Football und Speed Freeks ist ein Kart-Rennspiel, das entwickelt wurde, um den Sektor zu erschließen, in dem Titel wie Mario Kart, Disney Speedstorm, Team Sonic Racing und Crash Team Racing schon immer herausragend waren.

Warhammer 40,000: Speed Freeks befindet sich schon eine Weile in der Entwicklung, ist aber endlich bereit, in die Hände der Fans gelegt zu werden. Der Kart-Racer wird nächsten Monat als Early-Access-Projekt starten, am 6. August, um genau zu sein, was bedeutet, dass PC-Spieler (über Steam ) auf die Strecke gehen und einige Siege in einer Gruppe von geschwindigkeitsbesessenen Orks erringen können.

Das Spiel wurde auf Unreal Engine 5 entwickelt, und uns wurde gesagt, dass die Early-Access-Phase nur vorübergehend sein wird, da der Plan immer noch ist, später in diesem Jahr, wenn Saison 1 kommt, vollständig zu starten. Der genaue Termin dafür muss noch bestätigt werden.