Warhammer 40,000: Fire Warrior - Hält es stand?

Es gibt eigentlich kein anderes Warhammer 40.000-Spiel wie Fire Warrior. Das Album erschien im September 2003, mit den Space Marines zumindest nicht als Protagonisten und ist eines der wenigen 40k-Spiele, in denen das Imperium nicht als die "Guten" dargestellt wird. Tatsächlich beginnt es damit, sie als Schurken darzustellen, da sie auf einer friedlichen Tau-Welt Chaos anrichten und unseren Protagonisten zwingen, der namensgebende Feuerkrieger, in Aktion.

Fire Warrior erschien, als die Tau neu waren, als Warhammer 40.000 noch seine Hintergrundgeschichte fand und Games Workshop neue und spannende Genres außerhalb der Top-down-Strategiespiele vordrang. Es ist ein Spiel, das in seiner Hintergrundgeschichte so veraltet ist, dass es einem sogar vor dem Spielen eine Warnung vor Ungenauigkeiten gibt, wie die erste D&D-Folge von Community oder die Mad Men-Folge, in der John Slattery eine anstößige Vorliebe für Schuhcreme zeigt. Nur hat Fire Warrior statt vorzeitigem Rassismus eine so wilde Hintergrundgeschichte, dass sie fast das Gegenteil einer großartigen Einführung in das Setting ist. Trotzdem liebte ich es, wieder in diesen altmodischen Shooter einzutauchen, mit allen Fehlern.

Warhammer 40,000: Fire Warrior kam zu einer ziemlich seltsamen Zeit in meinem Leben. Ich war noch nicht alt genug, um Spiele zu spielen, als es erschien, also habe ich es irgendwann später, etwa 2008, wenn ich mich recht erinnere, für meine PS2 gekauft, als ich gerade mit Warhammer angefangen habe. Ich wusste nicht viel über irgendetwas, aber ich fand die Action an mein erstes richtiges Videospiel, Halo 3, erinnert. Ich finde es nicht fair zu sagen, dass Kuju Entertainments Shooter auf Augenhöhe mit Bungie war, aber die Einfachheit, an einen Ort zu gehen, alle Gegner zu erschießen und dann zu einem anderen zu gehen, war genauso befriedigend, als blauer Alien zu spielen, wie es für den kleinen Alex war, der als Spartaner herumlief.

Fire Warrior ist wirklich wie eine sehr primitive Boltgun. Wir spielen als massiv übermächtiger Held. Im Ernst, in Fire Warrior fühlt es sich noch absurder an, wie fähig dein Charakter ist im Vergleich dazu, wie stark er angesichts der Lore-Grenzen sein sollte. Wir besiegen Chaos Space Marines, Dreadnoughts und kämpfen sogar gegen einen Titan im Spiel. Es hat nicht das Tempo von Boltguns Schießen, noch die Vielfalt an verfügbaren Waffen, aber es gibt einen Boomer-Shooter-Charme mit Warhammer 40,000: Fire Warrior, der schwer abzuschütteln ist – besonders, wenn man es schon einmal gespielt hat.

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Wenn du Fire Warrior noch nie gespielt hast, ist es dort vielleicht schwerer, ihn zu empfehlen im Vergleich zu anderen Boomer-Shootern heutzutage. Es ist aus vielen Gründen bekannt, von denen einige bis heute bei den Spielern Ärger bereiten. Das Leveldesign ist ziemlich durchwachsen, mal weniger, und sobald man die Chaos-Abschnitte erreicht, kann es zu einer echten Plackerei werden. Der Schaden deiner Waffen wirkt im Laufe des Spiels stagnierend, und du gehst vom niedermähen ungepanzerter Menschen zum Kampf um dein Leben gegen spätere Gegner über. Es ist wohl repräsentativ für die Hintergrundgeschichte, aber es macht das Spielerlebnis zu einem, das von mühelosem, nostalgischem Spaß zu einer Erinnerung daran wird, warum neue Spiele sich aus dieser traditionellen Shooter-Formel entwickelt haben. Die Tastatur- und Mausbelegungen sind ebenfalls etwas seltsam, und das Spiel sagt dir nicht, welche Taste welche Aktion ausführt, selbst im Tutorial. Es ist einfach, WSAD zum Gehen und die Maus zum Schießen zu benutzen, aber ich habe im obigen Video ein oder zwei Minuten damit verbracht, die Granatentaste zu finden.

Was die moderne Optimierung angeht, lief Fire Warrior problemlos auf meinem Windows-11-PC. Keine größeren Abstürze oder Bugs, aber man kann das Spiel kaum konfigurieren. Es ist unglaublich laut, wenn man es startet, so sehr, dass Explosionen durch meine Kopfhörer vibrierten. Wenn dir das Spiel so gefällt, wie es ist, ist das großartig, aber wenn du das Gesamterlebnis anpassen möchtest, vor allem, da es Teil des neu gebrandeten, überarbeiteten Warhammer Classics-Labels ist, solltest du dir vielleicht andere Spiele anschauen.

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Trotz all dem: Hält Warhammer 40,000: Fire Warrior durch? Nun, ja und nein. Es ist ein Spiel, das im Warhammer 40.000-Videospiel-Roster kaum ebenbürtig ist. Games Workshop macht eigentlich keine Spiele mehr mit außerirdischen Protagonisten, schon gar nicht Tau. Wir sehen auch in der Warhammer-Welt nicht viele First-Person-Shooter. Fire Warrior fühlt sich also definitiv wie ein einzigartiges Erlebnis an. Es hat auch diesen alten Shooter-Charme. Charaktere rennen umher, sterben, ohne von einer Kugel getroffen zu werden, und brüllen dir dieselben zwei Linien entgegen, bevor sie in einer von drei Todesanimationen fallen. Manchmal kann es Fire Warrior eher zu einer Slapstick-Komödie als zu einem ernsthaften Shooter machen, aber es kann auf jeden Fall für einen guten Lacher sorgen und mir während meiner kurzen Spielzeit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Wo es nicht gelingt, ist klar. Das Spiel ist kein Meisterwerk, das seit 20 Jahren darauf wartet, allen zu zeigen, wie ein Shooter es wirklich macht. Das Leveldesign ist etwas schief, der Schwierigkeitsgrad wird lächerlich, und wie gesagt, es ist kein wirklich guter Einstieg in die Hintergrundgeschichte oder das Setting, weil sich seitdem so viel verändert hat. Vielleicht ist das wieder eine Sache für bestehende Fans, die entweder Fire Warrior beim Erscheinen nicht gespielt haben oder es aus Nostalgie noch einmal anschauen wollen. Jemand, der völlig neu in diesem Setting ist, wird wahrscheinlich ein paar Schwächen an diesem Boomer-Shooter finden, aber wenn du sie für eine achtstündige Kampagne aus dem Kopf verbannen kannst, wirst du mit Warhammer 40,000: Fire Warrior garantiert Spaß haben.