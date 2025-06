Warhammer 40.000 fasst sein größtes Event in 5 Minuten zusammen

HQ

Wenn du in irgendeiner Weise an Warhammer 40.000 beteiligt bist, hast du wahrscheinlich schon von der Horus-Häresie gehört. Abgesehen von den großen Ereignissen, die eingetreten sind, um das Setting so zu gestalten, wie es ist, ist es wahrscheinlich das größte Ereignis in der Zeitlinie. Es ist sicherlich der größte Moment des Imperiums, und es wurden mehr als 50 Bücher benötigt, um alle, wenn nicht sogar die meisten Ereignisse in der Heresy zusammenzustellen.

Wenn ihr jedoch kein Fan davon seid, so viele Bücher zu lesen, dann ist ein neuer Beitrag auf der Community-Seite von Warhammer genau das Richtige für euch. Er führt uns in einer kurzen Zusammenfassung von der Kolonisierung des Sonnensystems bis zum Untergang des Horus durch den Kaiser.

Wenn du tiefer graben willst, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das zu tun, aber wenn du einfach nur in der Lage sein willst, ein wenig mitzumachen, wenn dein Freund das nächste Mal tief in die Geschichte eintaucht, wie Magnus nichts falsch gemacht hat, dann ist dies ein guter Ausgangspunkt.

Wenn man bedenkt, wie viele neue Leute dank Dingen wie Secret Level, Warhammer 40.000: Space Marine II und der kommenden Henry Cavill-Serie etwas über die Lore lernen und sich dem Warhammer-Hobby anschließen, ist es schön zu sehen, dass Games Workshop neuere Fans aufnimmt, vor allem, da Warhammer ein so einschüchterndes Hobby ist.

