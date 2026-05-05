Warhammer 40.000 Fans reagieren auf die Enthüllung der 11. Edition

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Kurz nachdem wir uns am Freitag für ein langes Wochenende ausgeloggt hatten, erleuchtete Games Workshop das Internet mit der vollständigen Enthüllung des Startboxsets für Warhammer 40.000: 11th Edition. Der Krieg um Armageddon geht weiter, und Space Marines werden mit Ork-Horden aneinandergeraten, während sie um die Kontrolle über den kriegszerstörten Planeten kämpfen. Dieser epische Kampf bringt neue Miniaturen, ein neues Regelbuch, ein Lore-Buch, ein Missionsdeck, ein narratives Kampagnendeck und Übertragungsblätter sowie Datenblattkarten.

Natürlich sind die Miniaturen das große Verkaufsargument der Schachtel, und unten kannst du dir ansehen, was du für jede Fraktion bekommst:

Space Marines:





Kapitän



Bibliothekar



Seelsorger mit Sprungpack



Antike



10-fache Fürsprecher



3x Eradicators mit schweren Boltern



5x Vanguard-Veteranen



Land Speeder



Orks





Warboss



Bigboss



Bannernob



Painboy



Weirdboy



20x Boyz



10x Gretchin



Wartrakk



Big Mek Dakkarig



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Es gibt noch keinen Preis, aber wenn du beide Armeen sammelst, gibt es dort sicher ein Schnäppchen für dich. Wie so oft bei diesen Launchboxen bekommen wir einfach Push-Fit-Miniaturen, damit Games Workshop so viel Plastik wie möglich in das Set packen kann. Da das Wochenende vorbei ist, haben die Reaktionen der Fans das Internet überschwemmt. Die meisten sind begeistert, aber es gibt hier und da einige Kritikpunkte, die sich hauptsächlich gegen die Space Marine-Hälfte der Verpackung richten.

"Ich meine, das sind definitiv alle Space Marines, die mir irgendwie bekannt vorkommen", schrieb Willypie auf Reddit. Unter diesem Kommentar schrieb ein Fan: "Wenn das kein Signal ist, dass ihnen die Ideen für [Space Marines] ausgehen, weiß ich auch nicht, was es ist."

Es ist vielleicht nicht die beste Menge Space Marines für einen bestehenden Sammler, aber die Armageddon-Box bietet viele Einheiten, die jedem helfen, eine Armee zu starten, so wie diese Starterboxen gedacht sind. Als jemand, der eine Ork-Liste erstellen möchte, freue ich mich auf jeden Fall, aber ich werde die meisten dieser Einheiten auch meiner bereits bestehenden Dark Angels-Armee hinzufügen, da man am Ende des Tages nie zu viele Intercessors haben kann.

Warhammer Community

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