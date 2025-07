Warhammer 40.000 entscheidet, welche Fraktion den meisten religiösen Fanatismus hat

HQ

Vor der Veröffentlichung der neuen Black Templars Combat Patrol, der Codex-Ergänzung und zusätzlicher Miniaturen hat Games Workshop bestätigt, dass sie in der Tat die eifrigsten Kämpfer in Warhammer 40.000 sind.

In einem kurzen, unterhaltsamen Beitrag auf der Warhammer-Community-Seite wurde einigen Fraktionen ein wenig der Fokus darauf gelegt, wie eifrig ihre Krieger sind. Der Ordo Hereticus der Inquisition war verständlicherweise niemandem in der Galaxis gegenüber sehr gastfreundlich, der es wagte, sich dem Imperium zu widersetzen. Die Ligen von Votann sind im Vergleich zu einem großen Teil der Galaxie ziemlich entspannt, obwohl sie sehr eifrig werden, wenn einer ihrer Ahnenkerne bedroht wird.

Die Chaos-anbetenden Wortträger hätten die Galaxis mit ihrer Hingabe fast in die Hölle gestürzt, aber die Adepta-Sororitas sind ihnen immer noch in den Schatten, wenn es darum geht, religiöse Fanatiker zu sein. Die einzige Macht, die in der Galaxis eifriger ist, sind die Schwarzen Templer, ein Orden von Space Marines, die den Imperator als perfektes, göttliches Wesen betrachten.

Games Workshop/Warhammer Community

