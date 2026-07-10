Warhammer 40,000: Dawn of War IV zeigt mehr Mehrspieler-Gameplay im neuen Schlachtbericht

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Der September mag sich noch eine Weile entfernt anfühlen, da wir uns gerade im Hochsommer befinden, aber in nur wenigen Monaten werden wir in umfassenden Kriegen auf Planeten kämpfen wie die Space Marines, Necrons, Orks und Adeptus Mechanicum in Warhammer 40,000: Dawn of War IV. King Art Games verschwendet keine Zeit und gibt uns einen Blick auf einige Schlachten, und jetzt können wir den AdMech gegen die Necrons in einem neuen Kampfbericht sehen.

Der erste Schlachtbericht handelte von den Space Marines und den Orks, zwei Fraktionen, die mehr als bereit sind, ihre Waffen abzulegen und in das blutgetränkte Schlachtfeld des Nahkampfs zu waten. Der Adeptus Mechanicum und die Necrons haben Nahkampfeinheiten, aber aus dem untenstehenden Video sieht man deutlich, dass beide Armeen auch viele andere Strategien haben, außer dass sie mit reiner Stärke oder Überzahl ihre Gegner besiegen.

Da es sich um einen vollständigen Kampfbericht und keinen Gameplay-Trailer handelt, liegt weniger Fokus auf den filmischen Elementen des Spiels, und Fans haben die Möglichkeit zu sehen, wie ein Kampf aussehen und ablaufen wird, sobald sie das Spiel für sich haben – inklusive Basenbau, Kartenerkundung und natürlich Kampf.

Schau es dir unten an und am 17. September bei Warhammer 40,000: Dawn of War IV.