Warhammer 40,000: Dawn of War IV wird keinen Hauptcharakter haben, weil er zu OP ist

Während Warhammer 40,000: Dawn of War IV die Serie in Bezug auf das Gameplay zu ihren Wurzeln zurückführen wird, wird es nicht den ursprünglichen Protagonisten der Franchise geben. Richtig, Gabriel Angelos, Chapter Master der Blood Ravens, tritt im neuen Spiel in den Hintergrund.

"Das war eigentlich eine der Entscheidungen, die wir relativ früh getroffen haben", sagte Jan Theysen, Creative Director von Dawn of War IV, im Gespräch mit IGN. "Wir wollen Gabriel Angelos nicht im Spiel haben. Für uns fühlte er sich ein bisschen überwältigt an."

"Es ist ein bisschen seltsam, entweder diesen leicht übermächtigen Charakter vom Anfang des Spiels zu haben, der ein bisschen daneben ist, oder man muss sagen: 'Oh, nun, er hat sein Gedächtnis verloren und er hat all seine Kraft verloren', was auch eine seltsame Trope ist." Theysen fuhr fort.

Das bedeutet nicht, dass die bei den Fans beliebten Charaktere nicht zurückkehren werden. Der Pfadfindermeister Cyrus kehrt zurück, ebenso wie der Chefbibliothekar der Blutraben, Jonah Orion. Angelos war in irgendeiner Funktion in jedem Spiel dabei, obwohl er im zweiten Spiel von Dawn of War nicht spielbar war, sondern erst am Ende der Basiskampagne auftauchte.