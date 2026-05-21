Warhammer 40,000: Dawn of War IV Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben

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Warhammer 40,000: Dawn of War IV hat sein Veröffentlichungsdatum und erscheint am 17. September. Die triumphale Rückkehr einer beliebten RTS-Reihe bestätigte heute ihr Startdatum im Rahmen der Warhammer Skulls-Showcase, während King Art Games uns mitteilt, wann wir Planeten in riesigen Konflikten wie Space Marines, Orks, Adeptus Mechanicum und Necrons zerreißen werden.

Wir bekamen nicht nur das Veröffentlichungsdatum zusammen mit einem actiongeladenen neuen Trailer als Teil der Warhammer Skulls-Ankündigungen, sondern auch Dawn of War IV gab uns einen ersten Einblick in die Roadmap für kommende Inhalte in den Monaten nach der Veröffentlichung. Bis zum Ende dieses Jahres werden wir drei Kartenpakete, den Missionseditor sowie den Blood Ravens Story Prolog und den Kreuzzugsmodus haben.

Für 2027 sind weitere Kartenpakete geplant, und Aftermath, die erste Kampagnenerweiterung, die eine neue Fraktion enthält. Wir wissen noch nicht, wer diese Fraktion ist, und es bleibt noch viel Zeit, sie für die Veröffentlichung von Aftermath im Frühjahr 2027 anzuheizen. Sowohl der Story Prolog als auch Aftermath sind kostenpflichtige Erweiterungen, während der Rest der kommenden Inhalte für alle Spieler kostenlos ist.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV erscheint am 17. September für den PC.