Warhammer 40,000: Dawn of War IV Trailer führt uns zurück in den Krieg

Warhammer 40,000: Dawn of War IV versucht, die RTS-Wurzeln des legendären ersten Spiels wieder in den Vordergrund zu rücken, wie in einem düsteren In-Engine-Trailer mit dem Titel Back to War zu sehen ist. Necrons, Orks, Space Marines und das Adeptus Mechanicum kämpfen im Trailer um die Vorherrschaft, der viele filmische Kämpfe zeigt.

Außerdem sehen wir im Trailer, dass der Franchise-Favorit Blood Ravens alles auf die Rubicon Primaris und die neuen Truppen, die sie bringt, gesetzt hat. Klingenwächter-Veteranen, taktische Invictor-Kriegsanzüge und frische Helme für unsere Astartes sind im Trailer verstreut, was zeigt, dass wir wahrscheinlich eine größere Vielfalt in unseren Kampflinien erwarten können, wenn wir die Space Marines spielen.

An anderer Stelle sehen wir andere Fraktionen, die ihre verheerenden Kriegsmaschinen, Infanterie und Fahrzeuge in den Vordergrund rücken, und es ist schwer, sich nicht an alte Dawn of War-Kampagnen mit all dieser Action auf dem Bildschirm zu erinnern. Hoffen wir nur, dass die Vollversion des Spiels genauso viel Nostalgie hervorrufen kann wie die Trailer, wenn Warhammer 40,000: Dawn of War IV nächstes Jahr erscheint.