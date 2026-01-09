Warhammer 40,000: Dawn of War IV stellt die Ork-Fraktion mit actiongeladenem CGI-Trailer vor

HQ

Entwickler King Art Games und Publisher Deep Silver haben noch kein festes Datum festgelegt, wann wir mit Warhammer 40,000: Dawn of War IV auf dem PC rechnen können. Aber es ist eine vernünftige Vermutung, dass es näher als weit entfernt ist, und wir sagen das, weil der erste von vier CGI-Trailern zur Fraktionsenthülle geteilt wurde.

Dieser konzentriert sich auf die Orks, genauer gesagt auf ein Regiment unter Führung der Warboss, bekannt als Gorgutz 'Ead 'Unter. Der Trailer zeigt ein Szenario, in dem eine Ork Einheit einen Überraschungsangriff auf ein Blood Ravens Schiff startet, eine Schlacht, in der dieser Ork Krieger gegen den legendären Scharfschützen Captain Cyrus und den Psychic Chief Librarian Jonah Orion antritt.

Die Orks werden eine der vier spielbaren Fraktionen in Dawn of War IV sein, und wir werden die anderen drei bald ausführlicher kennenlernen, wenn die anderen drei CGI-Trailer erscheinen. Die große Frage wird sein, wie sich die Orks im Spiel tatsächlich spielen, da wir in diesem Trailer kein Gameplay-Material zu sehen bekommen.

Wenn Dawn of War IV schließlich erscheint, wird uns ein Spiel versprochen, das intensive Sci-Fi-RTS-Action in mehreren nichtlinearen Kampagnen sowie in Mehrspieler-Alternativen wie Last Stand, Skirmish und mehr bietet.