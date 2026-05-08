Warhammer 40,000: Dawn of War IV Fraktionen spielen Dame, während der Ad Mech im neuen Trailer Schach spielt

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Wenn man robuste, kräftige Space Marines hat, die für die Seite der Menschheit kämpfen, könnte man denken, man braucht nicht viel mehr, um der Menschheit zu helfen, ihre Territorien unter den Sternen zu halten. Allerdings würde man in Warhammer 40.000 eine ganze Reihe anderer Fraktionen ausschließen, von denen eine der Adeptus Mechanicum ist.

Der Ad Mech sind eine Gruppe kybernetisch verbesserter Menschen, die das Konzept von Fleisch hassen. Sie sind die größte Gruppe von Nerds, die die Menschheit hat, und trotzdem sind sie mehr als fähig, sowohl mit Xenos als auch mit Ketzern umzugehen, wie im neuen Trailer zu Warhammer 40,000: Dawn of War IV gezeigt wird.

Im Trailer der Adeptus Mechanicum-Fraktion sehen wir viel Fernkampffeuer für den Ad Mech. Sie haben zwar ein paar Einheiten, die Gegner im Nahkampf fesseln können, aber in Wirklichkeit sind diese Typen überwältigend Feuerkraft – sowohl durch ihre verbesserte Infanterie als auch durch massive, massige Maschinen. Schau dir selbst den Trailer an, um einen Blick auf ihr Gameplay zu werfen, und schau, ob du als Ad Mech spielen wirst, wenn Warhammer 40,000: Dawn of War IV erscheint.