Warhammer 40,000: Dawn of War IV Entwickler gehen potenzielle Anliegen von Total War: Warhammer 40,000 an

Warhammer 40.000: Dark Heresy, Warhammer 40.000: Boltgun II, Total War: Warhammer III – Lords of the End Times. Das alles kommt von Warhammer-Fans, Leute, und auch wenn Age of Sigmar vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, sind wir sicher, dass die Zeit kommen wird. Wenn überhaupt, leiden Warhammer-Fans so sehr darunter, dass ihr Steak zu saftig und ihr Hummer zu buttrig ist, dass sie dieses Jahr möglicherweise zwei große Strategiespiele zur Auswahl haben werden: Warhammer 40,000: Dawn of War IV und Total War: Warhammer 40,000.

Im Gespräch mit PC Gamer sprachen Elliot Verbiest, Senior Game Designer von Dawn of War IV, und Game Director Jan Theysen über den möglichen Konflikt zwischen den beiden Spielen und sagten, sie seien nicht besorgt. "Ich habe online ein paar Kommentare gesehen wie 'Oh, das ergibt keinen Sinn, würden die nicht den Markt des anderen auffressen?' Aber ich denke, es ist ein Vergleich von Äpfeln und Birnen. Beide sind Echtzeit-Strategiespiele, aber sehr unterschiedliche Arten von RTS", sagte Verbiest.

"Es ist dasselbe wie Dawn of War nicht Starcraft, und Starcraft nicht Total War, und so weiter und so fort", fuhr er fort. "Also ja, das ist definitiv ein Fall von 'Heilige Scheiße, es sind zwei Kuchen!' Ich bin total begeistert von Creative Assembly, dass sie das gerade am Laufen haben. Es ist eine gute Zeit, Warhammer-Fan zu sein."

Die unmittelbare, reflexartige Reaktion könnte sein, diese beiden als ähnliche Erfahrungen zu sehen, aber wie Verbiest sagt, sind sie ziemlich unterschiedlich. Die Erzählung von Dawn of War ist oft ein Mittelpunkt des Erlebnisses, und der Basenbau unterscheidet sich stark von den etablierten Karten und Orten von Total War, die man erobern kann. Das eine dreht sich viel mehr um die Kämpfe, während das andere es erlaubt, sie komplett zu überspringen, wenn man alles einfach automatisch lösen möchte. Wir werden sehen, wie richtig wir damit liegen, wenn Dawn of War IV und Total War: Warhammer 40k dieses Jahr erscheinen.