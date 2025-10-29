Warhammer 40,000: Dawn of War IV Closed Alpha startet nächste Woche

HQ

Warhammer 40,000: Dawn of War IV gibt Spielern die Möglichkeit, Armeen von Space Marines, Orks, Adeptus Mechanicus und Necrons frühzeitig zu befehligen, da nächste Woche ein geschlossener Alpha-Test beginnt. Dies ist das zweite Mal, dass die Leute die Chance haben, einen Blick auf einen Teil des Spiels zu werfen, und es wird nur für einige wenige ausgewählte Tester verfügbar sein.

Wenn ihr euch für den Zugang zur geschlossenen Alpha anmelden wollt, müsst ihr euch bis Freitag, den 31. Oktober, um 12:00 Uhr MEZ für den Warhammer 40,000: Dawn of War IV - Newsletter anmelden. Die Einladungen werden in den folgenden Tagen verschickt, und wenn ihr Glück habt, seid ihr dann einer der wenigen, die am Alpha-Test teilnehmen.

Wie in einem offiziellen Reddit-Post beschrieben, in dem der Prozess erläutert wird, kannst du selbst dann, wenn du dich für die geschlossene Alpha anmeldest und einsteigst, nichts über deine Erfahrungen sagen. NDAs werden Teil der geschlossenen Alpha sein, was bedeutet, dass die Inquisition dich jagen wird, solltest du Gerüchte oder Leaks über die frühen Phasen des Spiels verbreiten.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV soll 2026 erscheinen.