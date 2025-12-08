Warhammer 40,000: Dawn of War IV bestätigt Dark Angels als eine weitere spielbare Fraktion

HQ

Warhammer 40,000: Dawn of War IV bringt uns zurück zur Geschichte der Blood Ravens, dem Chapter der Space Marines, das seit Beginn der Serie im Mittelpunkt steht. Da Orks und Necrons die Welt von Kronus belagern, scheint es jedoch, als bräuchten auch unsere Helden diesmal Unterstützung.

Im neuen Story-Trailer zum Spiel sehen wir, wie die Verstärkung in Form der Dark Angels eintrifft, ein weiteres Kapitel der Space Marines, das den Blood Ravens hilft. Wie von King Art Games bestätigt, werden die Dark Angels in Warhammer 40,000: Dawn of War IV eine eigene Fraktion sein, aber es scheint, als würden sie viele Einheiten mit den Blood Ravens teilen, nur mit anderem Aussehen.

Jemand, der exklusiv für die Dark Angels ist, ist ihr Primarch, Lion'El Jonson, der selbst in der Warhammer-Lore ziemlich übermächtig ist. Es sieht jedoch so aus, als wäre er im Mehrspielermodus nicht spielbar, da er durch seine bloere Anwesenheit wahrscheinlich ein massives Balanceproblem verursachen würde. Er wird zumindest in der Kampagne auftauchen, sodass wir einige seiner großartigen Macht im Spiel sehen können.