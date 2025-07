Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition startet nächsten Monat

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition hat jetzt ein Veröffentlichungsdatum. Fans des ursprünglichen Strategiespiels, die die aktualisierten Texturen, neuen Funktionen und mehr sehen möchten, müssen nicht lange warten, denn das Spiel erscheint am 14. August.

Und wenn du ein treuer Dawn of War-Spieler bist, der bereits die Anniversary Edition des Originalspiels besitzt, kannst du diese Definitive Edition mit 30 % Rabatt erhalten. Die Definitive Edition enthält das Basisspiel und drei Erweiterungen mit insgesamt vier Kampagnen, neun Armeen und Hunderten von Karten.

Schau dir den Trailer zum Veröffentlichungsdatum unten an, wenn du mehr sehen möchtest. Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition erscheint am 14. August für PC über GOG und Steam.