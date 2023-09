Warhammer 40,000: Darktides Klassenüberarbeitung: Wiedergutmachung vergangener Fehltritte

HQ

Warhammer 40,000: Darktide war nicht das Spiel, das sich viele erhofft hatten, seit es zum ersten Mal enthüllt wurde. Während es bei der Veröffentlichung Probleme mit Bugs, Ausrüstung und mehr gab, war sofort klar, dass das Klassensystem nicht die versprochene Tiefe hatte. Wir könnten eine Klasse mit festgelegten Fähigkeiten haben, was sich noch schlimmer anfühlte, wenn man bedenkt, dass unsere Klassen dieses Mal nicht an charmante, individuelle Charaktere gebunden waren, sondern an seelenlose Charaktere, die wir selbst erstellt hatten. Wir hatten die Freiheit, wie wir aussahen, aber überhaupt keine Wahl, wenn es um die Fähigkeiten ging, die wir hatten.

Das heißt, bis jetzt. Oder Oktober, sollte ich sagen, denn dies ist nicht nur die Zeit, in der Darktide endlich seinen Weg auf die Xbox findet, sondern es ist auch die Zeit, in der das Klassensystem komplett überarbeitet wird. Ihr werdet nicht mehr für jede Klasse, die ihr auswählt, an einen Spielstil gebunden sein, sondern habt jetzt ausgefeilte Fertigkeitsbäume, die es euch ermöglichen, euch auf einen von wenigen verschiedenen Spielstilen zu spezialisieren. Der Veteran zum Beispiel kann jetzt eine Anführerfigur sein, die den Rest deiner Gruppe mit Schadensbuffs und Resistenzen verstärkt, oder er kann sich in die Schatten schleichen und die Fähigkeit erlangen, unsichtbar zu werden und großen Schaden zu verursachen, wenn er aus ihm herauskommt.

HQ

Behebt dies sofort die Probleme mit den Klassen des Spiels? Nun, wir werden sehen. Es fügt sicherlich eine Menge frischer Abwechslung hinzu und gibt Ihnen das Gefühl, dass Sie tatsächlich einen Build erstellen können, anstatt nur einem linearen Pfad zu folgen. Du hast nicht nur die Wahl zwischen drei Fähigkeiten, sondern kannst bestimmte Passive, aktive Fähigkeiten und mehr kombinieren, um einen Charakter zu erstellen, der sich nicht nur optisch wie dein eigener anfühlt. Interessanterweise hat Fatshark aufgrund des Feedbacks der Spieler den Schwierigkeitsgrad in Darktide sogar angepasst, da man durch das Erstellen eigener Builds einen viel stärkeren Charakter hat als zuvor. Sie werden auch in der Lage sein, die Stärken Ihrer Charaktere im Handumdrehen zu ändern, da Sie beim Laden eines Spiels die Fähigkeiten sehen können, die Ihre Teamkollegen ausgewählt haben. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass selbst wenn alle vier zufälligen Spieler es schaffen, dieselbe Basisklasse zu wählen, sie völlig unterschiedliche Ausrüstungen und Fähigkeiten haben können. Das bringt eine Frische in Darktide, die ich seit Beginn der Beta nicht mehr gespürt habe.

Werbung:

Die Tiefe hier ist ziemlich beeindruckend, und wir können nicht unterschätzen, wie sehr dies eine Überholung ist. Es geht auch nicht nur darum, das Spiel mit einem Anstrich von Vermintide 2 zu überziehen, da sich die Fähigkeitsbäume stark von den Fokus- und Talentoptionen in Fatsharks anderem hordenbasierten Actionspiel unterscheiden. Stattdessen würde ich die Fähigkeiten von Darktide eher mit so etwas wie Borderlands vergleichen, wo wir in den Tagen, Wochen und Monaten nach der Veröffentlichung viele Inhalte darüber sehen werden, wie ihr eure Fähigkeiten kombinieren könnt, um das stärkste Ablehnen zu machen, das möglich ist. Es geht auch nicht nur darum, einer Linie bis ganz nach unten zu folgen, und Sie werden eine tolle Zeit haben, da die Entwickler mir durch ihre Tests mitgeteilt haben, dass ein Großteil der Community gerne unterschiedliche Fähigkeiten von jedem Pfad nimmt, um ausgewogene Builds zu erstellen, anstatt einen Charakter, der in einer bestimmten Sache wirklich gut ist.

Es gibt noch viel Arbeit in Warhammer 40,000: Darktide zu tun, bevor ich sagen würde, dass es ein würdiger Ersatz für Vermintide 2 ist, aber das Spiel ist auf dem Weg dorthin, und wie üblich bleibt Fatsharks Engagement für die Verbesserung seiner Spiele unglaublich beeindruckend. Diese Klassenüberarbeitung ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, auch wenn sie nicht jedes Problem löst.

Werbung: