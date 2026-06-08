Warhammer 40,000: Darktide zeigt einen ersten Blick auf Skitarii-Gameplay

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Wir haben die ultimative Waffe der Autorität gesehen, die Ablehnung dieser Autorität, und nun, für Warhammer 40,000: Darktide s dritte DLC-Klasse, sehen wir eine neue Art von Diener des Imperiums, der hilft, die Chaos-Kultisten von Tertium zu vertreiben. Die Skitarii-Klasse wurde letzten Monat bei Warhammer Skulls bestätigt, aber jetzt hat der Entwickler Fatshark gezeigt, wie sie spielen werden.

Erwarte, dass viel Blitz über das Schlachtfeld fliegt, wenn du einen Skitarii im Team hast. Mindestens bekommst du viele blaue blinkende Lichter, wenn die cybernetisch verbesserten und verstärkten Menschen Gegner mit ihren Arc-Waffen zerstören oder in den Nahkampf einsteigen und Gegner mit Power-Streitkolben und Schwertern verprügeln. Nach ihren Modellen sehen die Skitarii vielleicht nicht so aus, als würden sie im Nahkampf viel leisten, aber nach dem Einblick, den wir im Gameplay-Trailer gesehen haben, denken wir, dass sie gut zurechtkommen werden.

Der Gameplay-Trailer selbst ist recht kurz, zeigt aber genug blinkende Lichter und explodierende Gegner, um uns zu versichern, dass der Skitarii in nur wenigen Wochen großen Spaß machen wird. Sieh dir unten den Trailer selbst an: