Warhammer 40,000: Darktide zeigt die neuen Arbites, die im erweiterten Gameplay das Gesetz festlegen

Bereitet euren Prügelstock vor und stopft eure Tasche mit Leckerlis für euren Cyber Mastiff voll, denn der Arbites-DLC für Warhammer 40,000: Darktide steht vor der Tür. Der erstklassige DLC für Fatsharks futuristisches, auf Horden basierendes Koop-Spiel erscheint am 23. Juni, und vor dieser Veröffentlichung haben wir ein ausführliches Gameplay, in das wir eintauchen können.

Eine Gruppe von Arbites stürzt sich in die Tiefen von Tertium, um die Straßen von den von der Pest befallenen Ketzern zu säubern, die die Stadt ihre Heimat nennen. Natürlich sieht der Arbites hier unglaublich stark aus und ist in der Lage, kleinere Gegner mit seiner Keule und seinem Schild mit Leichtigkeit zu besiegen. Es lässt Ogryns sogar wie einen Witz aussehen, wenn es sich mit einem Team gegen sie verbünden und sie betäuben kann, bis sie einfach aufgeben.

Das Einzige, was die Arbites nicht zu besiegen scheinen, ist der Daemonhost. Wir können es ihnen jedoch nicht wirklich verübeln, da diese Sache am besten vermieden wird, wenn eine Gruppe von Darktide weiß, was gut für sie ist. Seht euch die Arbites in Aktion im Trailer unten an:

Warhammer 40,000: Darktide ist jetzt für Xbox Series X/S, PS5 und PC verfügbar.