Warhammer 40,000: Darktide wird in einem großen neuen Update schwieriger

Warhammer 40,000: Darktide wird im Oktober seine neue Klassenüberarbeitung und Xbox Series-Version veröffentlichen, aber mit diesen großen Änderungen können wir auch erwarten, dass die Horden von Nurgle etwas kniffliger werden.

Im Gespräch mit Lead Combat Designer Mats Andersson haben wir gefragt, ob je mehr Auswahl ihr mit eurem Charakter habt und je mächtiger die Builds sind, desto mächtiger werden die Gegner im Spiel.

"Eines der Dinge bei der Tide-Serie im Allgemeinen und das gilt auch für Darktide ist, dass das Spiel glänzt, wenn es auf der anspruchsvolleren Seite ist", sagte Andersson. "Ich meine, wir haben dieses Sprichwort im Büro, es ist schrecklich zusammen zu sterben, oder? Beim Durchsehen und Einrichten dieser Builds und des gesamten Talentbaums haben wir einen Balancing-Pass vorgenommen, wir haben einige der Gegner erhöht, wir haben einige der Lebenspunkte erhöht und wir haben das Tempo geändert.""Aber es ist ein ständiger Kampf für uns, mit der Nachfrage der Spieler nach Herausforderungen Schritt zu halten. Das Balancieren und als Designer, der das ausbalancieren muss, ist eine Art Albtraum, aber es macht auch super viel Spaß und das ist der Grund, warum ich in diesem Job bin, um dich mit massiven Herausforderungen vertraut zu machen und zu versuchen, sie zu lösen. Und ich meine, um ehrlich zu sein, als wir das Spiel entwickelt haben, haben wir es mit etwas Platz gebaut. Wir haben unterschiedliche Rollen, wir haben unterschiedliche Funktionalitäten und Feature-Pakete, um eine Reihe verschiedener Gameplay-Rollen und -Gestalten zu unterstützen, wenn man auf der Designseite schick und anspruchsvoll werden möchte.""Wir haben also einfach die Möglichkeit, die Spieler auf neue Weise herauszufordern, weil wir euch jetzt die volle Palette an Werkzeugen zur Verfügung stellen, um diesen entgegenzuwirken. Es geht also nicht nur um Kopfschüsse und es geht nicht nur um Button-Mashing. In Darktide geht es um Teamplay. Wir können euch Fähigkeiten wie den Schild geben, wir geben euch die Buffing-Fähigkeit, so dass ihr als Team beide eine Teamkonfiguration haben müsst und euch dann, während ihr durch die Mission lauft, gegenseitig unterstützt, erkennt, wann es Zeit ist, den Schild zu knallen und diesen Ansturm zu machen und diese Jungs in den Nahkampf zu verwickeln. Also ja, wir erhöhen den Schwierigkeitsgrad, aber wir stoßen ihn auch in neue und andere Richtungen."

Beim Spielen des Spiels ist uns aufgefallen, dass es etwas kniffliger war, vor allem auf den schwierigeren Schwierigkeitsgraden, aber es gibt immer die Möglichkeit einfacherer Missionen für diejenigen, die keine zusätzliche Herausforderung wollen. Aber für diejenigen, die schrecklich schreiend sterben wollen, hat das neue Update für Warhammer 40,000: Darktide, wonach Sie suchen.