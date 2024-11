Warhammer 40,000: Darktide wird auf PS5 mit PS5 Pro-Verbesserungen debütieren

HQ

Da Warhammer 40,000: Darktide nächste Woche, genauer gesagt am 3. Dezember, für PlayStation 5 erscheint, hat Fatshark nun bestätigt, dass das Spiel bei der Veröffentlichung auch PlayStation 5 Pro verbessert wird.

In einem neuen PlayStation Blog wird erwähnt, dass Darktide auf der neuen Hardware verfügbar sein wird und dank der Vorteile der PSSR-Technologie mit bis zu 4K in 60 Bildern pro Sekunde spielbar sein wird. Es wird nicht erwähnt, ob es zusätzliche Modi geben wird, in denen eine niedrigere Auflösung für noch höhere FPS bevorzugt wird, aber wir wissen, dass die PS5-Basiskonsolen entweder 60 fps bei 1440p in Performance Mode oder 30fps bei 4K in Quality Mode erreichen werden.

In Bezug auf PlayStation-spezifische Funktionen ging Fatshark auch ein wenig auf die DualSense-Funktionen für das Spiel ein und erklärte: "Automatische Waffen haben sich noch nie so gut angefühlt wie mit dem haptischen Rumpeln und den Auslöseeffekten des DualSense-Controllers. Spüren Sie, wie die Auslöser bei jedem Schuss zittern, während das Rumpeln im DualSense-Controller vor sich hin donnert. Wenn deine Munitionszahl geringer wird, fühlen sich die Auslöser intensiver an, sodass du immer weißt, wann du kurz vor der Neige bist. Zu spüren, wie sich die Klingen des Kettenschwerts drehen und das haptische Feedback deiner Klinge das Fleisch von Ketzern und Dämonen durchschneidet, ist reines, grausiges Vergnügen."

