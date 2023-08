Warhammer 40,000: Darktide überarbeitet im Oktober sein Klassensystem

HQ

Warhammer 40,000: Darktide führt in den nächsten Monaten ein neues Klassensystem ein, das den 4 aktuellen Klassen neue verzweigte Fertigkeitsbäume verleiht.

Diese Fähigkeitsbäume ermöglichen es den Spielern, bestimmte Spezialisierungen zu wählen, die sich stark vom aktuellen starren Pfad ihrer aktuellen Klasse unterscheiden. Der Ogryn kann zum Beispiel eine riesige Granate bekommen, während der Psioniker jetzt eine neue Zerschmetterungskraft hat.

Im Gespräch mit PC Gamer sagte Darktide Game Director Anders De Geer: "Wir wollten, dass die Spieler ein bisschen mehr Handlungsspielraum in die Klassen bekommen, ein bisschen mehr experimentieren und viel mehr verschiedene Spielstile unterstützen. Wir hatten das Gefühl, dass die Fantasie der Ogryn noch nicht abgeschlossen war. Die Geschichte des Psionikers war noch nicht zu Ende. Also wollten wir noch mehr hinzufügen. Im Grunde haben wir uns neu vorgestellt, was eine Klasse in Darktide ist. Das ist unser großes Update: Wir haben die Talentbäume erweitert und eine Menge neuer Optionen und Fähigkeiten, Passive und Aktive, hinzugefügt."

Dies alles ist Teil des langen Weges, den Darktide einschlägt, um seine Beziehung zu seinen Spielern wieder aufzubauen. Bei der Veröffentlichung gab es gemischte Reaktionen von Kritikern und Spielern, denn obwohl das Gameplay solide war, war die Tiefe im Vergleich zu Warhammer: Vermintide II einfach nicht vorhanden.

Werdet ihr im Oktober wieder nach Darktide zurückkehren?