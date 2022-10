Warhammer 40,000: Darktide stellt Veteran: Sharpshooter vor

HQ

Veteran ist eine der wählbaren Klassen im kommenden Warhammer 40.000: Darktide, das auch Unterklassen hat. Einer davon ist der Sharpshooter, und in einem brandneuen Video lernen wir den Veteranen kennen: Sharpshooter.

Wie der Name schon sagt, ist dies natürlich ein Fernkampfspezialist mit viel Kraft, aber wenn Feinde in die Nähe kommen... Nun, die Dinge werden härter. Ein ausgewogener Kader wird ein wichtiger Teil von Warhammer 40,000: Darktide sein, das am 30. November für PC und kurz darauf für Xbox Series S/X erscheint. Es ist auch im Game Pass ab dem ersten Tag enthalten.

Schauen Sie sich an, was der Veteran: Sharpshooter unten zu bieten hat. Scheint es für Sie eine Klasse zu sein?