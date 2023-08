Warhammer 40,000: Darktide kommt im Oktober endlich zur Xbox Series

HQ

Fatshark wollte uns kein neues Datum nennen, als sie im Januar die Versionen der Xbox-Serie verschoben haben, um die PC-Version von Warhammer 40,000: Darktide zu reparieren. Seitdem wurden viele Änderungen und Verbesserungen an letzterem vorgenommen, sodass die Schweden der Meinung sind, dass es an der Zeit ist, das Spiel endlich auf Konsolen zu bringen.

Warhammer 40,000: Darktide soll am 4. Oktober auf Xbox Series erscheinen. Diese Version wird alle Updates enthalten, die an der PC-Version vorgenommen wurden, was mich zu einer weiteren Ankündigung bringt.

Am selben Tag wird ein neues großes Update verfügbar sein, das die Klassen- und Talentsysteme des Spiels mit Talentbäumen, neuen Fähigkeiten und mehr überarbeiten wird, so dass es ein aufregender Tag für Spieler sowohl auf PCs als auch auf Konsolen wird.