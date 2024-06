Warhammer 40.000: Darktide: Geheimnisse des Maschinengottes

HQ

Das Lustige an Darktide ist, dass es Lust auf mehr macht, obwohl das Leben in einer Schwarmstadt alles andere als fröhlich ist und die ganze Prämisse des Spiels darin besteht, dass man entbehrlich ist. Sehr entbehrlich. Im Falle des neuen Secrets of the Machine God-Updates bekommen wir etwas, das zumindest ein bisschen festlich, ja sogar beeindruckend ist. Alte Fabrikgelände und massive Maschinen. Bei Darktide geht es sowohl um das Setting als auch um das eigentliche Gameplay, denn du sollst dich in deiner Umgebung etwas unwohl fühlen.

Im Herzen dieses Free-LC haben wir einen verlassenen Manufactorum-Komplex, einen Foundryplex, ein massives Wunderwerk seines Alters, aber auch etwas, das eine umfangreiche Kühlung erfordert, die immer noch aktiv ist, obwohl die Maschinen seit Jahrtausenden inaktiv sind. Dies ist nicht nur Lore-freundlich, sondern hat es Fatshark auch ermöglicht, ein Leveldesign zu erstellen, das Elemente von Schnee und Eis enthält, kombiniert mit brillanter Ambient-Musik des legendären Komponisten Jesper Kyd. Er befindet sich außerhalb der normalen Hive-Stadt, einem sogenannten "Inter-Zone-Gebiet", und wurde zur Herstellung von Moebian-Stahl verwendet, einer Schlüsselkomponente bei der Herstellung von Kampfpanzern in den alten Tagen.

Es ist etwas anders, da ein neuer NPC im Level anwesend ist und deine Aufgabe im Grunde darin besteht, hineinzukommen, die Fabrik zu starten, Ressourcen zu beschaffen und mit so viel wie möglich herauszukommen. Es ist sehr klassisch und lässt einen wirklich versuchen, so effizient wie möglich zu sein. Die genaue Methode, mit der man die Ziele erreicht, ist variabel, was etwas seltsam ist, aber auch für einen großartigen Wiederspielwert sorgt. Im Allgemeinen habe ich festgestellt, dass Fatshark es geschafft hat, die Ziele für verschiedene Levels so zu ändern, dass das Wiederholen viel mehr Spaß macht und praktikabler ist, ehrlich gesagt, ich springe normalerweise einfach in eine schnelle Spielmission und bin mit allem zufrieden, was mir vorgeworfen wird.

Werbung:

Vier neue Waffentypen werden eingeführt, ebenso wie drei neue Variationen. Mein Favorit ist die klassische Godwyn-Branx Pattern Bolt Pistol. Es ist mobil und hat es in sich. Es ist eine Art Deseert-Adler des Warhammer-Universums. Ich weiß, dass sie im Spiel extrem selten sein soll, aber ich wollte diese Waffe wirklich haben, als das Spiel zum ersten Mal herauskam.

Ogryns bekommen ihre eigene Zweihand-Spitzhacke. Ja, die großen, schwerfälligen Bestien, die sowohl als menschliche Schilde als auch als Nahkampf-Stoßtrupps funktionieren können, bekommen jetzt Spitzhacken, weil dieser brutalste aller Grobiane wirklich mehr Hämmern für seine Hammer- und Amboss-Taktik brauchte. Es überrascht nicht, dass es zwei schwere Varianten und eine mittlere Variante gibt, da nichts in der Welt von Ogryns leicht ist.

Werbung:

Wenn du deine Geschichte kennst, weißt du auch, dass die Adeptus Arbites die harte Aufgabe haben, die lokale Bevölkerung einer Schwarmstadt zu überwachen, eine Aufgabe, die zum Teil mit einem Schockhammer erledigt wird. Es ist das stumpfste aller stumpfen Instrumente, und wie der Name schon sagt, wird es auch Ihre Gegner betäuben.

Zu guter Letzt die doppelläufige Schrotflinte. Zusätzliches Blut ist nicht optional, es ist da, und ich kann nicht nachvollziehen, dass eine Assault Shotgun-Version namens "Hacker" nicht von einer Art Ethikkommission verboten wurde.

Es wird immer noch dringend empfohlen, Granaten und Nahkampfwaffen zu verwenden, wenn möglich, das Kampfsystem ändert sich nicht und Munition ist nicht gerade im Überfluss vorhanden. Das führt mich zum nächsten Punkt, dem Überleben, denn eine Sache, die Darktide braucht, ist ein großes Gehirn, und dumme Spieler werden zu Boden gebracht und gefangen genommen, die sehr begrenzten Gesundheitskits zu früh verwenden oder Munition für Ziele verschwenden, die einen Spaten ins Gesicht verdienen. Die Anzahl der Spieler, die von Natur aus schlecht im Spiel sind, scheint jedoch ein absolutes Minimum zu sein, und das hat den Spaß stark erhöht.

Während ich froh bin, dass Fatshark das Spiel kontinuierlich verbessert und es so sanft erweitert, muss ich sagen, dass ich mir immer noch wünschte, es gäbe einen klassischeren RPG-Stil, um deinen Charakter zu verbessern. Ich würde auch gerne mehr storybasierte Inhalte sehen, der Einsatz des NPCs im Spiel ist ein guter Anfang, aber wir könnten jedes Mal mehrere haben, mit unterschiedlichen Missionszielen, vielleicht auf einmal, was die Gruppe dazu zwingt, entweder auf zwei zu gehen oder sich voll und ganz auf einen festzulegen, mit unterschiedlichen Belohnungen.

Es erfüllt mich mit Freude, dass Fatshark das Spiel in Zukunft zu unterstützen scheint, denn es ist derzeit einer der süchtig machendsten Koop-Shooter, die ich je ausprobiert habe, und ganz zu schweigen von einem der authentischsten Warhammer 40K-Spiele auf dem Markt.