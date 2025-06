Warhammer 40,000: Darktide erzählt all unseren neuen vierbeinigen Begleitern

HQ

Der Arbites DLC für Warhammer 40,000: Darktide ist jetzt nicht mehr weit entfernt. Am 23. Juni führt Fatshark eine neue Klasse in das Koop-Hordenspiel ein und lädt uns ein, mit unserem Cyber-Mastiff das Gesetz zu bestimmen.

Der Cyber-Mastiff scheint ein starker Begleiter in einem neuen Entwicklerblog von Fatshark zu sein. Halb Hund, halb Maschine, ist der Cyber-Mastiff so schnell auf dem Schlachtfeld, dass er nicht einmal von deinen Feinden ins Visier genommen wird, aber er wird sie ins Visier nehmen. Wie der Pockenhund im Basisspiel kann der Cyber-Mastiff Feinde am Boden festnageln, wenn sie menschengroß sind.

Er bringt Ogryns ins Taumeln und kann keine Monster bewegen, aber er hat mit seinem Biss immer noch einen kräftigen Schlag. Je nachdem, wie du deine Arbites herstellst, kannst du sie auch auf dem Schlachtfeld zu einem absoluten Biest machen.

Für den Cyber-Mastiff wird es Anpassungsoptionen geben, und ihr könnt ihn sogar streicheln, während er sich auf dem Trauerstern befindet. Wie süß!