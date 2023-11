Warhammer 40,000: Darktide Das Traitor Curse Update ist jetzt erhältlich

HQ

Warhammer 40,000: Darktide hat gerade den ersten Teil seines Jubiläums-Updates veröffentlicht. Der erste Teil dieses Zweiteilers mit dem Titel "Der Fluch des Verräters" bringt einige große Änderungen am Talentbaum des Veteranen, einige Anpassungen an der Benutzeroberfläche, Buffs und Balanceänderungen mit sich.

Auch inhaltlich dürfen wir am Karneval teilnehmen. Wie im Cinematic-Trailer unten zu sehen ist, ist der Karneval für uns nicht nur ein Ort, an dem wir Jahrmarktsspiele spielen. Wir müssen uns erneut widerwillig auf den Kampf um den Imperator einlassen und uns mit einigen Ketzern in dieser neuen Zone von Tertium auseinandersetzen.

Die Feinde scheinen dieses Mal viel besser organisiert zu sein, angeführt von einer einschüchternden Gestalt namens Wolfer. Nach einem Jahr scheint es, dass Warhammer 40.000: Darktide in einer viel besseren Position ist als beim Start. Talentbäume und dieses neue Update zeigen Fatsharks Engagement, das Schiff im großen Stil umzukrempeln, und in den Steam-Bewertungen des Spiels können wir sehen, dass es in den letzten Rezensionen eine positive Bewertung von 83 % hat.