Warhammer 40,000: Darktide Beta-Fortschritt wird auf die Vollversion übertragen

Es ist fast an der Zeit, dass der nächste Teil der "Tide"-Serie von Fatshark offiziell startet, denn Warhammer 40,000: Darktide debütiert am Mittwoch, den 30. November 2022. Aber mit diesem bevorstehenden Start im Hinterkopf hat der schwedische Entwickler Twitter genutzt, um einige Verwirrung zu beseitigen und die Fans an das Versprechen zu erinnern, dass alle Fortschritte, die Spieler, die an der Beta teilgenommen haben, in die vollständige Veröffentlichung übernommen werden.

"Lehnt ab!

"Manche mögen das Versprechen des Fortschritts vergessen. Wir haben es nicht getan. Der Fortschritt wird von der Beta bis zur vollständigen Veröffentlichung übertragen."

Darktide wird am Mittwoch auf dem PC debütieren, da die Xbox Series Edition noch kein genaues Veröffentlichungsdatum hat. Wir wissen einfach nur, dass es "bald" auf der Plattform ankommen wird. Wann immer diese Zeit kommt, wird das Spiel als Teil des Xbox Game Pass verfügbar sein, da die PC-Edition am ersten Tag als Teil des PC Game Pass angeboten wird.