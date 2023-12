Warhammer 40,000: Darktide Anniversary Update Deep Dive

HQ

Letzten Monat hat Fatshark überraschend den ersten Teil eines großen Jubiläums-Updates veröffentlicht. Die zweite Hälfte von 'Der Verräterfluch' ist jetzt erschienen und ich habe sie verdammt noch mal durchgespielt und meinen Veteranen gegrindet, nachdem der neue Talentbaum für die Klasse überarbeitet wurde. Wenn du ein Spieler bist, der das Spiel seit der Veröffentlichung nicht berührt hat, oder ein langjähriger 40K-Fan, der sich noch nicht mit dem Aufräumen von Tertiumm beschäftigt hat, habe ich ein paar der wichtigsten Änderungen zusammengestellt, die das Update mit sich gebracht hat, und was sie bedeuten.

Zuerst und am offensichtlichsten sind da die beiden neuen Missionen, die sich um eine neue Zone namens Karneval drehen. Der Karneval ist ein riesiger Slum, wie von den Entwicklern beschrieben, und umfasst die gemeinsten Straßen, die Tertium zu bieten hat. Gefüllt mit vielen Geschäften, die gerne sagen würden, außer Sichtweite der Adepten-Schiedsrichter, machen Korruption und eine insgesamt düstere Anziehungskraft den Karneval vielleicht zu einem der schmutzigsten Orte, die wir bisher besucht haben, auf die perfekte Warhammer 40.000 grimmige Art und Weise. Deine Augen können nicht anders, als vom roten Schein des Karnevals angezogen zu werden, während du dich fragst, wie dieser Ort aussah, bevor ein Haufen Nurgle-Anbeter einbrach und alle in Monster verwandelte.

Auch wenn die Ästhetik etwas gewöhnungsbedürftig war und ich immer noch gerne mehr vom Karneval gesehen hätte, bevor er zu einem weiteren Ort wurde, der von der Pest infiziert wurde, erfüllt er sicherlich seinen Zweck, um einem das Gefühl zu geben, irgendwo anders in Tertium zu sein, ohne wie ein Bezirk zu wirken, der in einer anderen Schwarmstadt oder auf einem anderen Planeten erscheinen sollte. Wenn du auch in der zweiten Mission tiefer in den Karneval eintauchst, verändert sich deine Umgebung von weitläufigen, viktorianisch inspirierten Stadtlandschaften, die dich dazu bringen, die Kamera langsam herumzuschwenken, als wärst du in einer E3-Demo, bis hin zu engen Korridoren, in denen du jedes Mal zittern musst, wenn du das gefürchtete Heulen eines Pockenhundes hörst.

In Bezug auf die Missionen, die in Der Verräterfluch angeboten werden, muss ich sagen, dass ich die zweite bevorzuge. Die erste Mission fühlt sich ziemlich normal für Darktide an, da man sich durch Horden kämpft, bevor man unzählige Feinde aufhält, bis man am Ende herausgeholt werden kann, während die zweite Mission eine viel längere Angelegenheit ist, einschließlich eines großen Hinterhalts, viel Abwechslung in deinen Umgebungen und einem Teil, in dem du mit dem befriedigendsten "dumpf" Geräusch, das ich das ganze Jahr über gehört habe, auf einige Glasbehälter einwirfst. Sie sind eine großartige Ergänzung für die Liste der Missionen, und mit der Aufnahme der neuen Karnak-Zwillinge sind diese Level eine würdige Herausforderung, unabhängig von eurem bevorzugten Schwierigkeitsgrad.

Die Karnak-Zwillinge wurden nicht nur in diesen Missionen entfesselt, sondern auch in ganz Tertium losgelassen. Ich begegnete Rinda zum ersten Mal in einer zufälligen Schnellspiel-Mission, als ich meinen Veteranen levelte, und wurde von ihren massiven Schwertschwingungen absolut verprügelt. Sowohl Rinda als auch Rodin können jederzeit auftauchen und fühlen sich wie bessere Versionen von Dämonenhosts an. Du kannst einen Dämonenhost einfach umgehen, wenn du ihn früh genug entdeckst, aber die Karnak-Zwillinge tauchen aus dem Nichts auf, ruinieren deinen Tag und verschwinden in einer grünen Wolke aus Rauch, bevor du überhaupt gemerkt hast, was vor sich geht. Da es sich um zeitlich begrenzte Begegnungen handelt, können sie deinen Lauf nicht einfach aus heiterem Himmel ruinieren, und doch spukt die Vorstellung, dass sie als neue und furchterregende Bedrohung auftauchen, jetzt in meinem Hinterkopf herum, wenn ich durch Tertium reise.

Die Hinzufügung von The Carnival und den Karnak Twins hat jedoch mehr als nur neue Level und Bosse mit sich gebracht. Sie haben eine richtige Erzählung zu Warhammer 40,000: Darktide gebracht. Es gibt eine Geschichte im Basisspiel, aber sie dreht sich hauptsächlich darum, dass du Stufen aufsteigst und dann jemanden triffst, der dir sagt, dass du das Vertrauen des Imperiums verdienst, aber noch nicht genug verdient hast. Es ist zyklisch, ohne dass jemals viel passiert. In "Der Fluch des Verräters" haben wir dafür gesorgt, dass sich die 6. Moebianer wie eine echte Bedrohung anfühlt, mit Wolfer als unserem Hauptantagonisten, der Legionen unter seinem Kommando hat, darunter supermächtige Truppen wie die Karnak-Zwillinge. In den Vox-Übertragungen und in den Karnevalsmissionen wissen wir, dass Inquisitorin Zola auf eigene Faust losgezogen ist, um herauszufinden, was vor sich geht, und es ist wahrscheinlich, dass diese Erzählung in einer weiteren neuen Mission aufgegriffen wird. Mehr davon, bitte. Wenn wir durch die Charaktere, die wir spielen, nicht wie in Vermintide eine Verbindung zur Welt herstellen können, ist die nächstbeste Option, NPCs, die uns wichtig sind, als unser Haupterzählmittel zu haben.

Wenn du dich nicht für Story und Levels interessierst und einfach nur mehr Fleisch in deinem Gameplay willst, hast du Glück. Der neue Talentbaum für Veteranen ermöglicht es dir, schneller zu den lustigen Fähigkeiten zu gelangen, obwohl ich immer noch das Gefühl hatte, dass ich einige Punkte für ziemlich sinnlose Upgrades ausgegeben habe (im Grunde alles, was keinen großen Text hatte, der mir sagte, dass Granaten bumm machen). Trotzdem ist es eine deutliche Verbesserung gegenüber dem, was es war, als ich bis vor kurzem einen Veteranen gemieden habe. Meine Lieblingsergänzung zum Gameplay sind die Stims, die dir eine Reihe von Buffs geben und in Kisten neben Munition und Granaten zu finden sind. Von Kampf-Buffs bis hin zu Gesundheits-Boosts kannst du sie dir für deine eigenen Zwecke schnappen oder, wenn du wie ich bist, kannst du einen Freund mit einem zufälligen Geschwindigkeits-Stim treffen, um ihn viel schneller als erwartet in eine feindliche Horde zu stürzen.

Es ist schwer zu glauben, dass es ein ganzes Jahr von Warhammer 40.000: Darktide war. Es war eine kleine Achterbahnfahrt, da die Fans mit dem Spiel nicht ganz zufrieden waren, als es auf den Markt kam, aber seitdem haben wir Talentbäume, die Xbox Series X/S-Version und natürlich dieses Verräterfluch-Update gesehen. Mit dem Fokus, den The Traitor Curse auf neue Inhalte hat, hoffe ich, dass wir in Zukunft ähnlich große Updates sehen werden, die Darktide zu dem unglaublichen Paket machen können, das Fatsharks Vorgänger Warhammer: Vermintide 2 ist. Doch schon jetzt ist klar, dass wir in unserem Bestreben, das Imperium vor dieser Pockenfäule zu retten, einen langen Weg zurückgelegt haben.