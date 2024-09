Warhammer 40,000: Darktide Altersfreigabe für PlayStation 5 in Taiwan

HQ

Warhammer 40,000: Darktide hatte eine ziemlich holprige Fahrt und wurde nach mehreren Verzögerungen im Jahr 2022 für PC veröffentlicht, die Xbox-Version soll kurz darauf folgen.

Aber die Fans waren mit dem, was Fatshark zu bieten hatte, nicht zufrieden, also beschloss das Unternehmen, grundlegende Aspekte zu überarbeiten und alle neuen Inhalte und die Xbox-Version zu verschieben, bis das Spiel als fertig galt. Erst im Herbst 2023 wurde das Spiel für Xbox (und Game Pass) veröffentlicht. Jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass es eine einjährige Zeitexklusivität für das Microsoft-Format geben könnte, denn Gematsu macht uns über die sozialen Medien darauf aufmerksam, dass Warhammer 40,000: Darktide gerade für PlayStation 5 in Taiwan altersfreigegeben wurde.

Das ist zwar noch keine Bestätigung, aber es ist üblich, dass Spiele auf diese Weise durchsickern, und wir wären nicht allzu überrascht, wenn es eher früher als später für Sonys Konsole angekündigt wird.