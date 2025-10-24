Warhammer 40,000: Dark Heresy für das Debüt einer Alpha im Dezember

HQ

Wir wissen, was ihr denkt: "Schon wieder ein Warhammer-Spiel?! " Ja, die Leute hinter Warhammer 40,000: Rogue Trader haben ein weiteres Projekt in Arbeit und spielen im beliebten Universum.

Dies ist ein cRPG, das als Warhammer 40,000: Dark Heresy bekannt ist, und es ist ein storygetriebenes Projekt mit einer gruppenbasierten Struktur, bei der es darum geht, ein Gefolgsmann der Inquisition zu werden. Du musst Geheimnisse erforschen und aufdecken, alles als Teil eines großen Plans, ketzerische Kräfte zu untergraben und den Willen der God-Emperor durchzusetzen.

Das Spiel wurde Anfang des Jahres angekündigt, aber erst kürzlich kündigte der Entwickler der Welt auch an, dass die Spieler bald in der Lage sein werden, einzutauchen und das Spiel selbst zu erleben. Es wurde ein Alpha angekündigt, das bereits am 16. Dezember auf dem PC verfügbar sein wird.

Sie können sich für die Alpha registrieren, indem Sie sich eine Kopie der Developers Digital Pack oder der Collector's Edition schnappen, und was sie bietet, können Sie sich den neuesten Trailer unten ansehen, um genauere Informationen zu erhalten.

Entwickler Owlcat erklärt in einem Steam-Blogbeitrag: "Es wird nicht nur ein kleiner Vorgeschmack sein – das wird eure Chance sein, Warhammer 40,000: Dark Heresy mit uns zu gestalten. Ihr Feedback in dieser entscheidenden Phase wird sich direkt auf den Verlauf der Entwicklung auswirken."

Haben Sie vor, später in diesem Jahr einen Blick auf Warhammer 40,000: Dark Heresy zu werfen?