Warhammer 40,000: Dark Heresy feiert den Alpha-Start mit neuem Trailer

Kürzlich hat Owlcat Games die Warhammer 40,000: Dark Heresy Alpha veröffentlicht. Wie ihr CRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader aus dem Jahr 2023 versetzt uns Dark Heresy in ein Rollenspielerlebnis, das in einer grimdark fernen Zukunft spielt.

Wie man jedoch im neuen Trailer unten sehen kann und, falls man ein glücklicher Inquisitor ist, unterscheidet sich das Gameplay beider Spiele deutlich. Beide haben einen Top-down-Rundenbasierten Ansatz, aber Dark Heresy konzentriert sich auch darauf, dass du ein Ermittler bist. Fälle von Ketzerei zusammensetzen und eigene Schlüsse daraus ziehen.

Außerdem wird eine andere Gruppe mit uns zusammenarbeiten, darunter ein Aeldari-Korsar, ein Kroot und ein Ogryn. Leider haben wir im neuen Trailer noch kein Veröffentlichungsdatum oder Zeitfenster für Warhammer 40,000: Dark Heresy bekommen, aber hoffen wir, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir uns alle zu Inquisitoren machen.